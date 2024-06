Zakończył karierę! To sensacyjny bohater finału Ligi Mistrzów

Jego największym osiągnięciem jest zwycięstwo w Lidze Mistrzów w sezonie 2011/2012. Bronił wtedy barw Chelsea i niespodziewanie znalazł się w wyjściowym składzie "The Blues" w finale z Bayernem Monachium. Co ciekawe, był to jego debiut w tych rozgrywkach. Był to pierwszy taki przypadek w historii. Bertrand dał z siebie wszystko i w 73. minucie zmienił go Florent Malouda. Chelsea wygrała wtedy po rzutach karnych.

W tym samym sezonie zapisał na koncie również Puchar Anglii, a rok później razem z klubem triumfował też w Lidze Europy. Dla "The Blues" rozegrał 57 spotkań.

Sporo czasu spędził na wypożyczeniach w m.in. Norwich City, Reading, Nottingham Forest, Aston Villi czy Southampton. Do tego ostatniego klubu trafił na zasadzie transferu definitywnego i spędził w nim sześć lat. W 2021 roku trafił do Leicester City i grał tam dwa sezony. Od lipca 2023 roku pozostawał bez klubu.

18 czerwca 2024 roku ogłosił, że kończy zawodową karierę.

Polsat Sport