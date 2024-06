Memoriał Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy już w czwartek. Wystąpią gwiazdy mistrzostw Europy

To będzie wyjątkowy wieczór dla kibiców polskiej lekkiej atletyki! W czwartek o godz. 18 na stadionie w Bydgoszczy rozpocznie się 6. Memoriał Ireny Szewińskiej, a publiczności zaprezentuje się wielu zawodników z czołówki światowej, którzy zamierzają walczyć za półtora miesiąca o medale igrzysk olimpijskich w Paryżu.

– Każdy z pięciu dotychczasowych memoriałów poświęconych pamięci o wybitnej polskiej lekkoatletce był wyjątkowy i miał innych bohaterów. Liczymy, że w tym roku, czyli roku igrzysk olimpijskich, emocje będą jeszcze większe. Na pewno wielką gratką dla kibiców będzie obecność najszybszej Polki, czyli Natalii Kaczmarek, która w Rzymie w świetnym stylu wywalczyła złoto oraz pobiła rekord Polski, który od czterdziestu ośmiu lat należał do patronki naszych zawodów, a został pobity na naszym bydgoskim stadionie – mówi Krzysztof Wolsztyński, dyrektor memoriału i prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Pierwszy Memoriał Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy odbył się w 2019 roku. – Irena była związana z Bydgoszczą, bardzo pomagała nam przy zdobywaniu prawa do organizacji wielu międzynarodowych imprez, a do tego, tak jak wspomniałem, w 1976 roku na naszym stadionie pobiła rekord świata na 400 metrów. Po prostu zasłużyła, by właśnie ten memoriał odbywał się tutaj – dodaje Wolsztyński.

Memoriał rozpocznie się o godz. 18, a po biegach eliminacyjnych na 100 metrów przez płotki planowany jest pierwszy finał – rzut młotem mężczyzn. – Pierwszy finał i już od razu pierwsze gwiazdy, bo młotem będzie u nas rzucać całe podium ostatnich mistrzostw Europy, czyli mistrz Wojciech Nowicki, wicemistrz Bence Halasz i brązowy medalista Mychajło Kochan, a także wielka polska gwiazda i pięciokrotny mistrz świata Paweł Fajdek – wylicza Wolsztyński.

W sumie 20 czerwca w Bydgoszczy kibice tradycyjnie zobaczą zawodników startujących w dwunastu konkurencjach – kobiety będą biegać na 100, 400, 1500 metrów oraz 100 i 400 przez płotki, natomiast w rywalizacji mężczyzn zaplanowano biegi na 800 i 1500 metrów, biegi na 110 i 400 metrów przez płotki, a także skok o tyczce, pchnięcie kulą i rzut młotem. Mityng ma zakończyć się przed godz. 21.

– Tydzień później na naszym stadionie odbędzie się setna edycja mistrzostw Polski, ale nie traktujemy Memoriału Ireny Szewińskiej jako próby generalnej przed mistrzostwami. Nasza ekipa wielokrotnie udowodniła, że potrafi organizować największe wydarzenia światowe. Memoriał przez te kilka lat zyskał renomę wśród zawodników, o czym świadczy fakt, że chcą w nim startować czołowi zawodnicy świata oraz to, że od kilku lat nasz mityng ma kategorię World Athletics Continental Tour Gold – dodaje dyrektor 6. Memoriału Ireny Szewińskiej.

Tych wielkich nazwisk jest sporo – oprócz wymienionych już młociarzy także inni medaliści rzymskich mistrzostw, np. kulomioci Leonardo Fabbri i Michał Haratyk, czy tyczkarz Emmanouil Karalis. Wydarzeniem 6. Memoriału Ireny Szewińskiej bez wątpienia będzie też powrót do startów Adrianny Sułek-Schubert. Wyśmienita polska wieloboistka w lutym urodziła syna, a po niespełna trzech tygodniach od porodu wróciła do treningów i przygotowuje się do igrzysk. Organizację Memoriału Ireny Szewińskiej wspierają miasto Bydgoszcz, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk oraz firmy Polanik, KIA Autopol i Baydo.

Impreza rozpocznie się o godz. 18. Bilety na ten niezwykle interesująco zapowiadający się mityng wciąż można kupować na platformie ebilet.pl. Transmisja w Polsacie Sport 1 i Super Polsacie od godz. 17.30.

informacje prasowe