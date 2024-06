Walkę o Ligę Mistrzów czas zacząć! Jagiellonia poznała rywala!

W cieniu toczącego się Euro 2024 roku, we szwajcarskim Nyonie odbyła się ceremonia losowania par drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W niej swojego rywala poznał mistrz Polski - Jagiellonia Białystok.

Nasz jedyny przedstawiciel w grze o fazę grupową Champions League zmagania rozpocznie od drugiej rundy. W niej mógł trafić na kogoś z pary Slovan Bratysława - FC Struga, Łudogorec - Dinamo Batumi oraz FK Paneveżys - HJK Helsinki. I to właśnie z triumfatorem tej ostatniej pary zmierzy się "Jaga".

1. runda eliminacji Ligi Mistrzów:

Slovan Bratysława (SVK) – KF Struga (MKD)

The New Saints (WAL) – Dečić Tuzi (MNE)

Borac Banja Luka (BIH) – Egnatia Rrogozhine (ALB)

Ħamrun Spartans (MLT) – Lincoln Red Imps (GIB)

Ballkani (KOS) – UE Santa Coloma (AND)

Flora Tallinn (EST) – NK Celje (SVN)

KI (FRO) – FC Differdange 03 (LUX)

FK Paneveżys (LTU) – HJK (FIN)

RFS (LVA) – Larne FC (NIR)

Vikingur Reykjavik (ISL) – Shamrock Rovers (IRL)

AC Virtus (SMR) – FCSB (ROU)

Łudogorec Razgrad (BUL) – Dinamo Batumi (GEO)

Ordabasy Szymkent (KAZ) – Petrocub Hincești (MDA)

Dinamo Mińsk (BLR) – Pjunik Erywań (ARM)

Mecze pierwszej rundy eliminacji zostaną rozegrane 9 i 10 lipca, natomiast rewanże 16 i 17 lipca.

2. runda eliminacji Ligi Mistrzów:

FK Paneveżys (Litwa)/HJK Helsinki (Finlandia) - Jagiellonia Białystok

Mecze drugiej rundy eliminacji zostaną rozegrane 23 i 24 lipca, natomiast rewanże 30 i 31 lipca.