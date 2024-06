Podobnie jak w 2023 roku, w ćwierćfinale tej edycji Ligi Narodów polscy siatkarze, obrońcy tytułu, zmierzą się z Brazylią. Będzie to dla nich okazja do rewanżu za porażkę z pierwszej fazy rozgrywek. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia znakomicie zaprezentowali się w fazie interkontynentalnej. Mimo że miejsce w turnieju finałowym mieli pewne z racji bycia gospodarzem, ponieśli tylko dwie porażki – z walczącą wówczas o kwalifikację olimpijską Słowenią oraz właśnie z Brazylią.

- Myślę, że nasz ćwierćfinał jest najtrudniejszy. Spodziewam się, że rywale wyjdą najmocniejszym składem i zagrają swoje najlepsze spotkanie – stwierdził trener Grbić.

Czwartkowy mecz będzie dla Biało-Czerwonych nie tylko okazją do rewanżu za przegraną 1:3 w japońskiej Fukuoce, ale także powtórką z ubiegłego roku, kiedy w Gdańsku mierzyli się z "Canarinhos" również w ćwierćfinale. Wygrali wówczas 3:0.

- Zdajemy sobie sprawę przeciwko jakiemu zespołowi zagramy, ten mecz może się potoczyć w różne strony. My mamy świetnych zawodników, ale też pamiętamy jacy siatkarze grają w Brazylii i jak się prezentowali w ostatnim czasie – podkreślił rozgrywający polskiej drużyny Marcin Janusz.

W tym roku Polacy ponownie występują w roli gospodarza turnieju finałowego i będą walczyć o zostanie zaledwie drugą reprezentacją w jeszcze relatywnie krótkiej historii rozgrywek, której udało się obronić tytuł. W 2017 i 2018 roku, dwóch pierwszych edycjach Ligi Narodów, triumfowała Rosja, od 2022 roku wykluczona z międzynarodowej rywalizacji z powodu wojny na Ukrainie.

- Fajnie by było znowu wygrać, obronić tytuł, ale nie będzie łatwo. Myślę jednak, że nasza drużyna ma tylu świetnych zawodników, że stać ją na to, by osiągnąć taki sukces rok po roku, mimo że wcześniej udało się to tylko Rosjanom – powiedział libero reprezentacji i Jastrzębskiego Węgla - Jakub Popiwczak.

W drugim czwartkowym ćwierćfinale Japonia zagra z Kanadą. Obok spotkania Polaków z Brazylijczykami najciekawiej zapowiada się piątkowe starcie aktualnych mistrzów świata Włochów z mistrzami olimpijskimi z Tokio Francuzami, chociaż trener zespołu Italii nie wysłał do Łodzi najmocniejszego składu. W piątek również Słowenia zagra z Argentyną.

Skład reprezentacji Polski na turniej finałowy LN:

Rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz, Marcin Komenda;

Atakujący: Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek, Bartłomiej Bołądź;

Środkowi: Jakub Kochanowski, Karol Kłos, Mateusz Bieniek, Norbert Huber;

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal;

Libero: Paweł Zatorski, Jakub Popiwczak.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Brazylia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:45.

KP, PAP