Pięciokrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek zwyciężył podczas Memoriału Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. Najlepsza w biegu na 400 m była mistrzyni Europy i rekordzistka Polski Natalia Kaczmarek - 49,86. Do rywalizacji po przerwie macierzyńskiej wróciła Adrianna Sułek-Schubert.

Kaczmarek, która w Rzymie ustanowiła rekord Polski w biegu na 400 m wynikiem 48,98 i zdobyła złoty medal mistrzostw Europy, w Bydgoszczy także była bezkonkurencyjna. Pokonała jedno okrążenie w 49,86 i wygrała m.in. z Salwą Ed Naser z Bahrajnu.

Fajdek zwyciężył dzięki rzutowi w pierwszej kolejce na odległość 79,43. To jego najlepszy wynik w tym sezonie. Drugi był mistrz Europy z Rzymu Wojciech Nowicki - 77,91.

"Będzie tylko lepiej. Jestem po kilku dobrych treningach. Chcę wyników na poziomie 80 metrów i więcej. Szczególnie na igrzyska trzeba jechać z takim nastawieniem" - powiedział Fajdek.

Do rywalizacji po przerwie macierzyńskiej wróciła Adrianna Sułek-Schubert. Wieloboistka wystartowała w memoriale w dwóch konkurencjach indywidualnych - skoku wzwyż na i biegu na 100 m ppł. Wzwyż skoczyła 1,79, a 100 m ppł przebiegła w 13,83. Zdaniem ekspertów to bardzo dobre rezultaty po powrocie do rywalizacji 4,5 miesiąca po urodzeniu dziecka.

Halowa wicemistrzyni świata z 2022 roku z Belgradu i wicemistrzyni Europy na otwartym stadionie w Monachium przyznała, że bycie mamą ją uskrzydla, a ona chce "przenosić góry". Polka ma kwalifikacje na IO w Paryżu.

PI, PAP