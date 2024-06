Koniec marzeń o awansie, Polska oficjalnie odpada z Euro. Zadecydowali Holendrzy

W pierwszej kolejce zarówno Francuzi, jak i Holendrzy nie mieli łatwo przeciwko odpowiednio Austriakom i Polakom. Ostatecznie jednak i "Trójkolorowi", i "Oranje" dopisali sobie po trzy punkty. W drugiej serii gier, w bezpośrednim starciu, giganci europejskiej piłki walczyli więc o liderowanie w grupie D.

ZOBACZ TAKŻE: Wskazał kluczowy moment meczu Polska - Austria. Wtedy wszystko się zmieniło



W zespole francuskim zabrakło w wyjściowym składzie Kyliana Mbappe. As w talii Didera Deschampsa złamał nos w pierwszej kolejce i nie był gotowy do gry od początku. W rolę podstawowego napastnika wcielił się więc Marcus Thuram.



Pierwszą groźną akcję meczu przeprowadzili jednak nie Francuzi, a Holendrzy. Już w drugiej minucie w pole karne na pełnej szybkości wpadł Jeremie Frimpong. Świetną interwencją swój zespół uratował Theo Hernandez.



Wraz z upływem czasu zaznaczała się przewaga "Trójkolorowych". To oni dłużej utrzymywali się przy piłce i kreowali ciekawsze okazje. Holendrzy od czasu do czasu potrafili się jednak odgryzać - zwłaszcza po kontrach. Ostatecznie do przerwy było 0:0.

Po zmianie stron tempo nie powalało. Drużyny wzajemnie neutralizowały swoje atuty, skupiając się na zabezpieczeniu tyłów. Mało było ze strony jednych i drugich ryzykownej, widowiskowej gry. Czas mijał, a na zegarze wciąż widniały dwa zera.

W 69. minucie impas przełamał Xavi Simons. A przynajmniej tak się wydawało - młody pomocnik trafił bowiem do siatki i rozpoczął celebrację. Po chwili sędzia anulował jednak bramkę, sygnalizując, że na pozycji spalonej był Denzel Dumfries, który absorbował uwagę bramkarza reprezentacji Francji. System VAR podtrzymał tę decyzję i nadal było 0:0.

Polska odpadła z Euro

Taki wynik nie zmienił się do ostatniego gwizdka. Holendrzy i Francuzi podzielili się punktami, co oznacza, że obie reprezentacje mają ich teraz po cztery. Remis jest natomiast fatalną wiadomością dla Polaków, którzy w związku z nim stracili matematyczne szanse na awans do fazy pucharowej. Te zachowaliby wyłącznie w przypadku zwycięstwa "Oranje".

Holandia - Francja 0:0

Holandia: Bart Verbruggen - Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Ake - Jerdy Schouten (73. Joey Veerman), Tijjani Reijnders, Xavi Simons (73. Georginio Wijnaldum) - Cody Gakpo, Jeremy Frimpong (73. Lutsharel Geertruida), Memphis Depay (79. Wout Weghorst)

Francja: Mike Maignan - Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez - N'Golo Kante, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot - Ousmane Dembele (75. Kingsley Coman), Antoine Griezmann, Marcus Thuram (75. Olivier Giroud)