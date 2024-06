Już w najbliższą sobotę UFC zawita do Arabii Saudyjskiej. W walce wieczoru gali w Rijadzie zmierzą się Robert Whittaker i Ikram Aliskerov. Łącznie w karcie głównej znalazło się pięć pojedynków. Kiedy UFC? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go.

Początkowo rywalem Whittakera w main evencie miał być Khamzat Chimaev. "Borz" musiał jednak wycofać się z pojedynku z powodu choroby. Jego miejsce zajął Aliskreov. Tym samym Dagestańczyk stanie przed wielką szansą, lecz stojące przed nim wyzwanie nie będzie należało do łatwych i przyjemnych.

Whittaker to były mistrz UFC w wadze średniej. Ostatnio jednak radzi sobie w kratkę. Porażki przeplata ze zwycięstwami. Niemniej jednak warto podkreślić, iż "The Reaper" od lat rywalizuje z zawodnikami ze ścisłej czołówki dywizji do 185 funtów. Przegrane z Israelem Adesanyą czy Dricusem Du Plessis ujmy nie przynoszą. Swoją ostatnią walkę Australijczyk stoczył w lutym tego roku. Wówczas na UFC 298 pokonał na punkty Paulo Costę.

Z kolei Aliskerov wywalczył sobie kontrakt z amerykańską organizacją za sprawą udanego występu w Dana White's Contender Series. W 2023 roku walczył w UFC dwukrotnie - oba pojedynki wygrał przed czasem. Warto wspomnieć, że 31-latek nie jest sklasyfikowany w rankingu kategorii średniej, w którym Whittaker zajmuje trzecie miejsce. Ewentualna wygrana nad byłym mistrzem znacznie podniesie notowania zawodnika z Machaczkały.

Ciekawie zapowiada się co-main event gali w Rijadzie. Dojdzie w nim do starcia dwóch czołowych przedstawicieli kategorii ciężkiej. Sergei Pavlovich stoczy bój z Alexandrem Volkovem. Interesująco powinno być również w walkach Gastelum - Rodriguez czy Walker - Oezdemir.

UFC w Arabii Saudyjskiej: Whittaker - Aliskerov. Kiedy? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Transmisja karty głównej gali UFC w Arabii Saudyjskiej w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go. Początek w sobotę 22 czerwca o 21:00.

Karta główna (21:00, Polsat Sport 2, Polsat Box Go):



185 lb: Robert Whittaker (25-7) - Ikram Aliskerov (15-1)

265 lb: Sergei Pavlovich (18-2) - Alexander Volkov (37-10)

170 lb: Kelvin Gastelum (18-9) - Daniel Rodriguez (17-4)

145 lb: Muhammad Naimov (11-2) - Felipe Lima (12-1)

205 lb: Johnny Walker (21-8) - Volkan Oezdemir (19-7)

Karta wstępna (18:00):



185 lb: Shara Magomedov (12-0) - Antonio Trocoli (12-3)

155 lb: Nasrat Haqparast (16-5) - Jared Gordon (20-6)

170 lb: Rinat Fakhretdinov (22-2-1) - Nicolas Dalby (23-4-1)

135 lb: Muin Gafurov (18-6) - Kyung Ho Kang (19-10)

205 lb: Magomed Gadzhiyasulov (8-0)- Brendson Ribeiro (15-6)

135 lb: Long Xiao (26-8) - Chang Ho Lee (9-1)