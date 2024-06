Wielki sukces Polki. Wywalczyła awans na igrzyska olimpijskie

Aleksandra Kałucka wygrała w Budapeszcie drugie zawody kwalifikacyjne we wspinaczce sportowej na czas i wywalczyła przepustkę do olimpijskiej rywalizacji w Paryżu. Wraz z Aleksandrą Mirosław będzie reprezentować Polsce podczas igrzysk.

Wcześniej, we wrześniu 2023 w Rzymie, awans zapewniła sobie rekordzistka świata (6,24 s) Aleksandra Mirosław, olimpijka z Tokio. W 2020 Mirosław zajęła czwarte miejsce w kombinacji.

22-letnia Kałucka na półmetku kwalifikacji - po majowych zawodach w Szanghaju - była piąta, ale w Budapeszcie nie miała sobie równych. W stolicy Węgier w piątek wygrała kwalifikacje do finałowej rundy (6,60 s). W sobotniej serii pucharowej również była najlepsza. W finale zwyciężyła Chinkę Yafei Zhou uzyskując 6,50 s i wyprzedzając ją o 0,02 s.

Wcześniej w 1/8 finału pochodząca z Tarnowa podopieczna trenera kadry Tomasza Mazura, pokonała Tamarę Ułżabajewę z Kazachstanu, zaś w ćwierćfinale była lepsza od Chinki Shaoqin Zhang. W walce o finał pokonała zdecydowanie inną Chinką - Di Niu.

Siostra bliźniaczka Aleksandry - Natalia, która po zawodach w Chinach była trzecia w rankingu eliminacyjnym, odpadła w 1/8 finału przegrywając z Francuzką Manon Lebon. W eliminacjach Polka uzyskała piąty czas - 6,81 s.

Do 1/8 finału awansowała też Patrycja Chudziak, która zajęła w kwalifikacjach 15. lokatę (7,31 s), zaś odpadła w nich 24. Anna Brożek (7,90 s). W 1/8 finału Chudziak uległa Indonezyjce Rajiah Sallsabillach, która ostatecznie zajęła w Budapeszcie trzecie miejsce, co w klasyfikacji po dwóch zawodach także dało jej awans olimpijski.

W rywalizacji mężczyzn Marcin Dzieński odpadł w piątkowych eliminacjach uzyskując 5,51 s, co dało mu 27. miejsce na 32 startujących.

MKOl w porozumieniu z Międzynarodową Federacją Sportów Wspinaczkowych (IFSC) powiększył liczbę kwalifikacji, rezygnując z przyznania miejsc arbitralną decyzją, opartą na kryterium promocji konkurencji w kraju oraz na danym kontynencie, i oddał je do puli zawodów eliminacyjnych. Drugie miejsce dodane pochodziło z tzw. puli gospodarzy.

Awans na igrzyska zdobyło po siedem, a nie po pięć (jak wcześniej ustalono) najlepszych zawodniczek i zawodników z rankingu utworzonego na podstawie wyników z Szanghaju i stolicy Węgier. Wśród kobiet są to, oprócz Kałuckiej: Chinka Zhou Yafei, Indonezyjka Sallsabillach, Francuzki Capucine Viglione i Manon Lebon, Hiszpanka Leslie Perez i Włoszka Beatrice Colli.

Dla Polski zmiana zasad kwalifikacji nie miała jednak znaczenia, bo każdy kraj otrzymał po dwa miejsca dla swoich przedstawicieli w danej konkurencji wspinaczkowej. Jedno z nich przypadło Mirosław.

W Paryżu, w przeciwieństwie do Tokio 2021, wspinaczka na czas będzie osobną konkurencją medalową. W Japonii rywalizowano w kombinacji, czyli boulderingu, prowadzeniu i na czas łącznie. Obecnie w rankingu IFSC 2024 we wspinaczce na czas prowadzi Natalia Kałucka, Aleksandra Kałucka jest trzecia, zaś Mirosław - szósta.

Pierwotnie zawody kwalifikacyjne do Paryża miały zostać rozegrane w trzech turach, ale organizatorzy w Londynie ogłosili, że nie dopuszczą do startu Rosjan. W Budapeszcie o kwalifikacje do Paryża walczą w ten weekend także sportowcy w innych dyscyplinach: deskorolce, rowerach BMX Freestyle i debiutującym na igrzyskach breaking (taniec breakdance).

W Paryżu liczba uczestników konkurencji wspinaczkowych będzie zwiększona w porównaniu do Tokio z 40 do 68. We wspinaczce na czas wystartuje po 14 zawodniczek i zawodników, a w boulderingu i prowadzeniu po 20.

Kwalifikacje we wspinaczce na czas przed zawodami w Budapeszcie miało po siedem kobiet i mężczyzn. Wśród kobiet były to, oprócz Mirosław, Rita Kusuma Dewi Desak (Indonezja, mistrzyni świata), Emma Hunt (USA, wicemistrzyni świata), Piper Kelly (USA, zwyciężczyni kwalifikacji amerykańskich), Lijuan Deng (Chiny, zwyciężczyni kwalifikacji azjatyckich), Sarah Tetzlaff (Nowa Zelandia, zwyciężczyni kwalifikacji w strefie Oceanii) i Aniya Holder (RPA, zwyciężczyni kwalifikacji afrykańskich).

KP, PAP