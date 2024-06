Druga porażka Polaków w trakcie przygotowań do kwalifikacji olimpijskich

Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w miejscowości Opatija z Chorwacją 68:82 (18:17, 17:17, 20:30, 13:18) w towarzyskim meczu w trakcie przygotowań do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk, który odbędzie się w Walencji (2-7 lipca). W poniedziałek rywalem Biało-Czerwonych będą Brazylijczycy.

To druga porażka zespołu trenera Igora Milicica, po piątkowej przegranej w Pireusie z Grecją 73:78. Polacy ponownie zagrali bez Jeremy'ego Sochana z San Antonio Spurs, który do kadry dołączył w poniedziałek i jest na innym etapie przygotowań niż pozostali kadrowicze.

Pierwsza połowa była wyrównana, ale to Polacy mieli lekką przewagę i wygrywali nawet 31:24. Wśród Biało-Czerwonych skuteczny był Aleksander Balcerowski, natomiast Chorwaci byli skuteczni z półdystansu, a pod koszami problemy polskiej defensywie stwarzał środkowy LA Clippers Ivica Zubac.

Druga połowa należała do podopiecznych trenera Josipa Sesara. Zubac i Mario Hezonja byli skuteczni w ataku i po 30 minutach gospodarze prowadzili 64:55. Czwartą kwartę Chorwaci rozpoczęli od 6:0 i głównie dzięki naturalizowanemu Amerykaniniowi Jaleenowi Smithowi prowadzili 15 punktami. W pewnym momencie przewaga ekipy z Bałkanów wzrosła nawet do 20 punktów, ale moment lepszej gry naszych koszykarzy pozwolił zmniejszyć ją ostatecznie do 14 "oczek".

W trakcie przygotowań do kwalifikacji olimpijskich drużyna narodowa zagra także w Polsce - 28 czerwca w Katowicach zmierzy się z Nową Zelandią, a dzień później w Sosnowcu z Filipinami.

Podczas turnieju eliminacyjnego w Walencji (2-7 lipca) rywalami Biało-Czerwonych w pierwszym etapie będą Finowie i koszykarze z Bahamów. Bilet do Paryża zdobędzie tylko jeden zespół.

Chorwacja - Polska 82:68 (17:18, 17:17, 30:20, 18:13)

Polska: Michał Michalak 15, Aleksander Balcerowski 13, AJ Slaughter 9, Mateusz Ponitka 9, Igor Milicic 8, Michał Sokołowski 3, Adrian Bogucki 3, Andrzej Pluta 2, Aleksander Dziewa 2, Andrzej Mazurczak 2, Przemysław Żołnierewicz 2;

Najwięcej punktów dla Chorwacji: Ivica Zubac 19, Mario Hezonja 15, Dario Saric 10.

RI, PAP