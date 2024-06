Polscy siatkarze w nietypowej roli. Mogą zadecydować o... uczestnikach igrzysk

Serbia i Kuba. Te dwie reprezentacje wciąż walczą o udział w igrzyskach. W znacznie lepszej sytuacji są Serbowie, ale potrzebują zwycięstwa, by spać spokojnie. Może się również okazać, że o awansie do Paryża zadecydują... Polacy.

Już w niedzielę o 13:00 reprezentacja Polski zagra z Kubą w ostatnim dla obu zespołów meczu fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. To będzie niezwykle ważny mecz, szczególnie dla Kubańczyków. Siatkarze z Ameryki Środkowej walczą o udział w turnieju finałowym Ligi Narodów. Póki co z dorobkiem 17 punktów plasują się na dziewiątym miejscu w rozgrywkach. Do ósmych Argentyńczyków tracą punkt.

ZOBACZ TAKŻE: Przetasowania w rankingu FIVB. Polacy muszą patrzeć przez ramię!

Co jednak ważniejsze, Kuba wciąż ma szansę na udział w igrzyskach olimpijskich. Sytuacja zespołu jest jednak trudna. Przed rozegraniem ostatnich meczów drużyna prowadzona przez Jesusa Angela Cruz Lopeza traci do Serbów 8.38 punktu.

Co musi się stać, by Kubańczycy wywalczyli bilety do Paryża?

Po pierwsze, Kubańczycy potrzebują zwycięstwa. Za wygraną z Polską 3:0 otrzymaliby 17.65 pkt, za 3:1 - 15.15, a za 3:2 - 12.65. Po drugie, niezbędna jest im porażka Serbów, nieważne w jakim stosunku.

Jeżeli Serbia wygra swoje spotkanie, siatkarze z Kuby ostatecznie stracą szansę na igrzyska. By jednak w ogóle móc dalej o nich marzyć, muszą być górą w starciu z Polską. A o to z pewnością łatwo nie będzie.

Polacy mają już zapewniony udział zarówno w najważniejszej imprezie czterolecia, jak i w finałach Ligi Narodów. Decydujące mecze tego drugiego odbędą się w dniach 27-30 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie, a siatkarze Nikoli Grbicia wystąpią w roli gospodarzy.

Ale i bez tego "Biało-Czerwoni" nie mieliby problemów z zakwalifikowaniem się do decydującej fazy. W turniejach kontynentalnych wygrali dziewięć spotkań, ponosząc przy tym tylko dwie porażki - ze Słowenią i Brazylią. Z 26 punktami są liderami Ligi Narodów.

W męskim turnieju w Paryżu zagrają: Polska, Francja, Niemcy, Brazylia, USA, Japonia, Kanada, Włochy, Argentyna, Słowenia, Egipt oraz Serbia lub Kuba.

Igrzyska olimpijskie rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia.