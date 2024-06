Oto rozstawione tenisistki na Wimbledon 2024! Kto powalczy z Igą Świątek?

Wielkimi krokami zbliża się Wimbledon 2024. Na londyńskich kortach trwają już eliminacje, a od 1 lipca do gry przystąpią najlepsze z najlepszych. Jak wygląda rozstawienie w Wimbledon 2024?

Polscy fani największe nadzieje wiążą oczywiście z Igą Świątek, która nie tak dawno wygrała Roland Garros. Liderka światowego rankingu przyznała, że cały czas uczy się trawiastej nawierzchni.

Wimbledon 2024 ruszy 1 lipca i potrwa dwa tygodnie. Mistrzowskich tytułów będą bronili Carlos Alcaraz (wśród mężczyzn) i Marketa Vondrousova (wśród kobiet). Polscy kibice z pewnością liczą na udany występ Biało-Czerwonych. Hubert Hurkacz bardzo dobrze radzi sobie na kortach trawiastych. W 2021 roku dotarł do półfinału Wimbledonu. Natomiast Iga Świątek najdalej w brytyjskim turnieju zaszła do ćwierćfinału. Miało to miejsce w ubiegłorocznej edycji.

Kto może zagrozić Świątek? Sprawdźcie, jak wygląda rozstawienie w turnieju wielkoszlemowym Wimbledon 2024!

Wimbledon 2024: Rozstawione tenisistki Zobacz galerię

