Historia Wimbledonu. Jak powstał najsłynniejszy turniej tenisowy świata?

137. edycja Wimbledonu wystartuje już 1 lipca! Na londyńskich kortach trawiastych będzie rywalizować cała elita. Zanim jednak wskoczymy w wir rywalizacji, warto zajrzeć do kart historii i poznać dzieje najstarszego turnieju tenisowego świata.

Historia Wimbledonu

Wimbledon to, obok Australian Open, Roland Garros i US Open, jeden z czterech turniejów Wielkiego Szlema. Jest to bez dwóch zdań najbardziej prestiżowa impreza tenisowa na świecie, której historia sięga drugiej połowy XIX wieku. Przyjęło się, że turniej określany jest jako mistrzostwa Anglii w tenisie ziemnym.

Większość tenisowej społeczności zgadza się jednak, że pierwszy turniej odbył się w 1877, choć pierwsze zmagania na kortach Wimbledonu miały miejsce już trzy lata wcześniej. Na początku w zawodach brali udział wyłącznie mężczyźni. Grę pojedynczą kobiet wprowadzono dopiero w roku 1884 - wtedy też zadebiutował debel mężczyzn. Na kobiecego debla oraz grę mieszaną trzeba było poczekać aż do 1913 roku.



Wimbledon tradycyjnie jest rozgrywany na przełomie czerwca i lipca. Od 1877 roku odwołano jednak kilka edycji – ze względu na I i II wojnę światową, a także przez pandemię koronawirusa.

Gdzie rozgrywany jest Wimbledon?

Wimbledon swoją nazwę zawdzięcza dzielnicy, w której jest rozgrywany. Jest to jedna z 32 dzielnic Londynu. To właśnie stolica Anglii jest gospodarzem tego prestiżowego turnieju od XIX wieku.



Wimbledon jest rozgrywany na 18 trawiastych kortach, z czego dwa główne są wyposażone w zadaszenie, które pozwala rozgrywać mecze nawet pomimo opadów deszczu. Co ciekawe, opady atmosferyczne to już wręcz symbol turnieju, który przez lata stał się nieodłączną częścią tych rozgrywek.

Symbole i legendy Wimbledonu

Najstarszy turniej tenisowy świata wytworzył wokół siebie mnóstwo symboli, które przeniknęły nawet do naszego codziennego życia. Jednym z nich jest bez wątpienia śnieżnobiały strój, w którym występują zarówno zawodniczki, jak i zawodnicy.



Tradycja ta sięga czasów królowej Wiktorii, gdy tenis był sportem „z wyższych sfer”, a biała odzież skutecznie ukrywała plamy potu, które były uważane za niestosowne. Tenisiści są zobligowani do przestrzegania tej tradycji pod groźbą dyskwalifikacji!

Podczas blisko 150-letniej historii na kortach Wimbledonu rodziło się wiele legend. Wśród pań największe triumfy w tak zwanej Open Era – epoce od 1968, w której do rywalizacji dopuszcza się zarówno amatorów, jak i profesjonalistów – święciły Martina Navratilova, Steffi Graf czy Serena Williams. Z kolei wśród mężczyzn do legendy przeszły triumfy Rogera Federera, Pete’a Samprasa oraz Novaka Djokovicia.



Wielcy światowego tenisa marzą o zwycięstwie w Wimbledonie, ale często muszą obejść się smakiem, zwłaszcza gdy przychodzi im rywalizować na korcie numer dwa, zwanym Cmentarzem Mistrzów. To tam gorzkich porażek doznawali między innymi Sampras, McEnroe czy siostry Williams. Czy w tegorocznej edycji Wimbledonu słynny "cmentarz" znów zbierze swoje żniwo? O tym przekonamy się już wkrótce!

