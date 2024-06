Gwiazdor reprezentacji opuścił zgrupowanie! Co z jego dalszą grą na Euro 2024?

Jak poinformowała FA, w trybie pilnym zgrupowanie reprezentacji Anglii na Euro 2024 opuścił Phil Foden. Powodem wyjazdu 24-latka były powody rodzinne. Anglik ma jednak wkrótce wrócić do Niemiec i dołączyć do zespołu.

Piłkarz Manchesteru City wystąpił do tej pory w każdym meczu mistrzostw Europy. We wszystkich wychodził w podstawowym składzie. Anglicy swoje pierwsze spotkanie w fazie pucharowej rozegrają 30 sierpnia. Na razie nie wiadomo, czy Foden będzie do dyspozycji trenera w tym meczu.

Przypomnijmy, że Anglicy wygrali grupę C. Postawa podopiecznych Garetha Southgate'a jednak nie zachwycała. W trzech meczach pokonali tylko Serbów. W pozostałych spotkaniach podzielili się punktami z Duńczykami i Słoweńcami. To jednak wystarczyło do awansu do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. "Lwy Albionu" czekają teraz na rozstrzygnięcia w innych grupach, aby poznać rywali w meczu 1/8 finału mistrzostw.

W minionym sezonie Foden był ważną postacią Manchesteru City. W Premier League w barwach "The Citizens" rozegrał 35 spotkań, w których strzelił 19 goli. Tym samym przyczynił się do wywalczenia kolejnego mistrzostwa Anglii. W narodowych barwach wystąpił do tej pory 37 razy. Czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców, a ośmiokrotnie był autorem ostatniego podania.

mtu, Polsat Sport