Polskie kluby poznały rywali w Lidze Mistrzów

King trafił na wymagających rywali - Unicają to obrońca trofeum LM FIBA i półfinalista hiszpańskiej ligi ACB w minionym sezonie, Ostenda to mistrz Belgii, zaś trzecim rywalem będzie zespół z kwalifikacji.

Śląsk w gr. F, oprócz mistrza Litwy (Lietuvos pokonał w walce o krajowe złoto euroligowy Żalgiris Kowno 3-1) zagra z mistrzem Węgier Falco Szombathely oraz włoskim Unahotels Reggio Emilia.

Do fazy grupowej zostało zakwalifikowanych bezpośrednio 28 klubów, w tym pięciu mistrzów swoich krajów: Lietuvos Rytas, Falco, Ostenda, Igokea m:tel Laktasi, VEF Ryga.

Śląsk, prowadzony przez serbskiego trenera Miodraga Rajkovica, będzie dziewiątym polskim klubem w gronie 32 walczących o trofeum. Wcześniej były to: Stelmet Zielona Góra (2016/17, 2017/18), Rosa Radom (2016/17, 2017/18), Anwil Włocławek (2018/19, 2019/20), Polski Cukier Toruń (2019/20), Start Lublin (2020/21), BM Stal Ostrów Wlkp. (2021/22) i Legia Warszawa (2022/23). Tylko Stelmetowi w sezonie 2017/18 udało się zakwalifikować do play off - uległ jednak w pierwszej rundzie (1/8 finału) w dwumeczu AS Monaco.

W minionym sezonie Śląsk występował w Pucharze Europy, w którym to w kolejnej edycji zagra mistrz kraju Trefl Sopot.

Sezon regularny, mecze systemem "każdy z każdym" rozpocznie się 1 października. Do fazy drugiej awansują bezpośrednio zwycięzcy ośmiu grup, a zespoły z miejsc 2-3 będą rywalizować w play in (16 drużyn z których awansuje osiem) o prawo udziału w II etapie - także grupowym. W czterech nowych grupach: J, K, L, M zagrają po cztery zespoły systemem "mecz i rewanż", a po dwa najlepsze z każdej wywalczą miejsce w ćwierćfinałach (do dwóch zwycięstw). Ich zwycięzcy awansują do turnieju finałowego - Final Four.

W ósmej edycji LM FIBA triumfowała Unicaja Malaga, pokonując w finale w Belgradzie Lenovo Teneryfa 80:75. To pierwszy sukces tego klubu i jednocześnie trzeci zespołu z Hiszpanii. W poprzednich latach po puchar sięgały: Lenovo Teneryfa (2017 i 2022), AEK Ateny (2018), Segafredo Virtus Bolonia (2019) i San Pablo Burgos (2020, 2021).

Skład grup Ligi Mistrzów FIBA 2024/2025 (28 klubów oraz cztery zwycięskie z kwalifikacji):

Grupa A: Hapoel Netanel Holon (Izrael), Igokea m:tel (Bośnia i Hercegowina), Nanterre 92 (Francja), Wuerzburg Baskets (Niemcy)

Grupa B: King Szczecin, Unicaja Malaga (Hiszpania), Filou Ostenda (Belgia), zespół z kwalifikacji

Grupa C: La Laguna Teneryfa (Hiszpania), Pinar Karsiyaka (Turcja), Saint-Quentin Basket-Ball (Francja), Kolossos Rodos (Grecja)

Grupa D: Galatasaray Stambuł (Turcja), Promitheas Patras (Grecja), Rasta Vechta (Niemcy), zespół z kwalifikacji

Grupa E: AEK betsson Ateny (Grecja), VEF Ryga (Łotwa), Maccabi Ramat Gan (Izrael), zespół z kwalifikacji

Grupa F: Śląsk Wrocław, Lietuvos Rytas Wilno (Litwa), Falco Szombathely (Węgry), Unahotels Reggio Emilia (Włochy)

Grupa G: BAXI Manresa (Hiszpania), Bertram Derthona Tortona (Włochy), Niners Chemnitz (Niemcy), zespół z kwalifikacji

Grupa H: UCAM Murcia (Hiszpania), Peristeri Ateny (Grecja), Manisa Buyukşehir Belediyespor (Turcja), FMP SoccerBet Belgrad (Serbia)

