Pora na UFC 303. W walce wieczoru gali w Las Vegas dojdzie do starcia rewanżowego, którego stawką będzie tytuł mistrzowski w wadze półciężkiej. Pasa będzie bronił Alex Pereira, a trofeum spróbuje mu odebrać Jiri Prochazka. Kiedy UFC? O której godzinie? Transmisja UFC 303 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Przypomnijmy, że pierwotnie main eventem nadchodzącej gali miała być walka Conor McGregor - Michael Chandler. Pojedynek został jednak odwołany z powodu kontuzji Irlandczyka. Organizacja nie szukała zastępstwa, tylko postanowiła przesunąć starcie na inną galę. Zamiast tego UFC zaproponowało nową walkę wieczoru. I trzeba przyznać, że władze amerykańskiego giganta dokonały dobrego wyboru.

Pereira to aktualnie jedna z największych gwiazd UFC. Brazylijczyk sięgnął po mistrzowski tytuł w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas pokonał przez TKO Prochazkę. Pierwszy raz pas obronił w kwietniu. Wtedy w pierwszej rundzie rozprawił się z Jamhalem Hillem. Na powrót "Poatana" do klatki nie trzeba było długo czekać. 36-latek stoczy kolejny bój dwa miesiące po poprzednim.

Byłemu kick-bokserowi przyjdzie ponownie zmierzyć się z Prochazką. Po przegranej na UFC 295 Czech zrehabilitował się za sprawą zwycięstwa nad Aleksandarem Rakiciem. Miało to miejsce na UFC 300, czyli tej samej gali, na której Pereira pokonał Hilla. "BJP" chce znowu zostać mistrzem. Przypomnijmy, że 31-latek już kiedyś dzierżył pas dywizji do 205 funtów, lecz musiał go zwakować z powodu kontuzji.

Walka Pereira - Prochazka to nie jedyne interesująco zapowiadające się wydarzenie na UFC 303. W co-main evencie do klatki wejdą dwaj czołowi piórkowi - Brian Ortega i Diego Lopes. Ciekawie powinno być również w pojedynkach Smith - Dolidze i Garry - Page.

UFC 303: Pereira - Prochazka II. Kiedy? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Transmisja karty głównej UFC 303 w nocy z soboty (29 czerwca) na niedzielę (30 czerwca) w Polsacie Sport 1 i Polsat Box Go. Początek o 04:00.

Karta główna (04:00, Polsat Sport 1, Polsat Box Go):



205 lb: Alex Pereira (10-2) - Jiri Prochazka (30-4-1) – o pas mistrzowski

145 lb: Brian Ortega (16-3) - Diego Lopes (24-6)

205 lb: Anthony Smith (37-19) - Roman Dolidze (12-3)

135 lb: Mayra Bueno Silva (10-3-1) - Macy Chiasson (9-3)

170 lb: Ian Garry (14-0) - Michael Page (22-2)



Karta wstępna (02:00):



185 lb: Joe Pyfer (12-3) - Marc-Andre Barriault (16-7)

145 lb: Cub Swanson (29-13) - Andre Fili (23-11)

145 lb: Charles Jourdain (15-7-1) - Jean Silva (12-2)

135 lb: Payton Talbott (8-0) - Yanis Ghemmouri (12-2)

Karta przedwstępna (00:00):



115 lb: Michelle Waterson-Gomez (18-12) - Gillian Robertson (13-8)

265 lb: Andrei Arlovski (34-23) - Martin Buday (13-2)

125 lb: Rei Tsuruya (9-0) - Carlos Hernandez (9-3)

135 lb: Ricky Simon (20-5) - Vinicius Oliveira (20-3)