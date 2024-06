Wdowik odchodzi z Jagiellonii. Zagra w lidze portugalskiej

Bartłomiej Wdowik nie jest już piłkarzem Jagiellonii Białystok. Boczny obrońca przeniósł się, na zasadzie transferu definitywnego, do portugalskiego zespołu SC Braga - poinformował na swojej internetowej mistrz Polski.

Urodzony w Olkuszu piłkarz jest wychowankiem miejscowego KS Olkusz. Występował m.in. w Ruchu Chorzów. W barwach "Niebieskich" wkroczył w seniorski futbol, debiutując na pierwszoligowych boiskach w sezonie 2017/18.

Do "Dumy Podlasia" 23-latek trafił na początku 2020 roku z Odry Opole. Łącznie wystąpił w 119 meczach pierwszej drużyny żółto-czerwonych, w których zanotował 14 bramek oraz 13 asyst. Wdowik walnie przyczynił się do awansu "Jagi" do półfinału Pucharu Polski oraz sięgnięcia przez białostoczan po historyczne mistrzostwo Polski. W minionych rozgrywkach piłkarz rozegrał 39 spotkań w barwach klubu, w których zdobył 11 bramek i zanotował siedem asyst.

Czwarty klub ekstraklasy Portugalii minionego sezonu podał, że transfer opiewa na 1,5 mln euro plus ewentualne bonusy warte 200 tys. euro. Umowa będzie obowiązywała przez cztery lata.

Wdowik w listopadzie ubiegłego roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski. Wystąpił w towarzyskim spotkaniu z Łotwą, zakończonym wygraną podopiecznych trenera Michała Probierza 2:0.

PAP