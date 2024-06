Panthers Wrocław przegrali z Vienna Vikings na wyjeździe.

Panthers Wrocław przegrali na wyjeździe z Vienna Vikings 25:37 w meczu szóstej kolejki konferencji wschodniej European League of Football. Następnym rywalem polskiego zespołu będzie Prague Lions.

Przed rewanżowym spotkaniem z Vienna Vikings do Panthers Wrocław dołączył Josiah Norwood. Amerykański skrzydłowy zastąpił w składzie Matta Cole’a, który trafił na listę IR. ma za sobą grę na prestiżowym University of California, gdzie uczył się od 2018 do 2023 roku. W ubiegłym sezonie zdobył dwa przyłożenia dla UCLA Bruins na najwyższym poziomie NCAA. Teraz Amerykanin będzie chciał zawojować europejskie boiska.

Pantery nie miały łatwego początku spotkania. Już po połowie meczu Wikingowie z Wiednia prowadzili 21:13 i nie planowali oddać tego wyniku aż do końca. Świetna gra w ofensywie zaowocowała podwyższeniem wyniku, i choć trzeba oddać, że Panterom nie brakowało serca do walki, to zdecydowanie górą w tym spotkaniu byli Vienna Vikings.



Zespół z Dolnego Śląska zaczął rozgrywki od zwycięstwa nad Berlin Thunder. Następnie przyszły trzy porażki - ze Stuttgart Surge, Vikings Vienna i Frankfurt Galaxy. W końcu nadeszła pora na przełamanie w spotkaniu z Fehrevar Enthroners, ale w sobotę zawodnicy z Wrocławia ponieśli porażkę w Wiedniu.



Vienna Vikings - Panthers Wrocław 37:25

