Aleksandra Mirosław odsłoniła swoje zdjęcie na ścianie polskich mistrzów olimpijskich!

Mirosław zdobyła złoto we wspinaczce sportowej na czas. Już podczas eliminacji ustanowiła nowy rekord świata w tej dyscyplinie - 6.06 s. W wielkim finale pokonała Lijuan Deng z Chin.

Jako jedyna polska mistrzyni olimpijska, Mirosław odbierała nagrodę od Polskiego Komitetu Olimpijskiego jako ostatnia. Zanim to jednak zrobiła, uroczyście odsłoniła tablicę ze swoim zdjęciem na ścianie polskich mistrzów olimpijskich.

- To niesamowite uczucie. Pamiętam, gdy pierwszy raz weszłam do PKOL-u i zobaczyłam tę ścianę i moim marzeniem było to, żeby się tutaj znaleźć i odsłonić to zdjęcie. To jest kawał polskiego sportu i cieszę się, że znalazłam się w gronie tych wybitnych sportowców - powiedziała w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz.

Gala Olimpijska to jedno z głównych wydarzeń organizowanych przez Polski Komitet Olimpijski. Odbywa się po każdych igrzyskach olimpijskich. Jej celem jest nagrodzenie medalistów olimpijskich oraz przypomnienie sukcesów z igrzysk. To ważny i wzruszający moment dla każdego sportowca. Medal olimpijski jest bowiem najwyższym i najważniejszym trofeum w karierze.



W gali uczestniczą przede wszystkim polscy medaliści i ich trenerzy, bo to główni bohaterowie tych wydarzeń, ale także sponsorzy i partnerzy Olimpijskiej Reprezentacji Polski, a także zaproszeni goście – członkowie Polskiej Rodziny Olimpijskiej.