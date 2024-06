Zbigniew Boniek jest tego pewien! "Śmiało się zakładał"

Włosi do tej pory podczas turnieju w Niemczech nie prezentowali się z najlepszej strony. Zawodnicy z Półwyspu Apenińskiego zakończyli fazę grupową na drugim miejscu w grupie B z czterema punktami na koncie. O wiele lepiej podczas tegorocznego Euro wygląda grupowy rywal Włochów - Hiszpania. Mimo to Zbigniew Boniek uważa, że to piłkarze z Italii zajdą dalej podczas czempionatu.

- Zbigniew Boniek nawet przyjął takie zakłady we Włoszech, że Włosi zajdą na Euro dalej niż Hiszpanie. Śmiało się zakładał o kolację z kolegami z Włoch, którzy byli bardzo sceptyczni co do Italii po rozgrywkach grupowych - powiedział Roman Kołtoń w programie Cafe Euro Cast.

ZOBACZ TAKŻE: 31 spotkań bez karnego! Duńczycy szykują się na konkurs jedenastek

Dziennikarz wytłumaczył, dlaczego były reprezentant Polski stawia właśnie na Włochów.

- On uważa, że ta drużyna w trakcie turnieju się ukształtuje i podniesie. Według niego ten zespół stać na dużo - wytłumaczył prowadzący "Prawdy Futbolu".

Ekspert przypomniał jednak, że Włosi obecnie mierzą się ze sporymi problemami. Nie wiadomo, na kogo Luciano Spalletti będzie mógł liczyć w nadchodzącym starciu.

- Kadrowe problemy Włochów są ogromne. Przed meczem ze Szwajcarią są one ekstremalne, jeżeli chodzi o linię obrony - podsumował ekspert.

Włosi rozpoczną swój udział w fazie pucharowej mistrzostw Europy już w sobotę 29 czerwca. O godzinie 18:00 zmierzą się ze Szwajcarami.