Magda Linette i Elina Switolina zagrają ze sobą w spotkaniu pierwszej rundy Wimbledonu 2024. Która z tenisistek wyjdzie zwycięsko z tej potyczki? Gdzie obejrzeć mecz Linette - Switolina? Transmisja w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go.

32-latka powalczy o najlepszy wynik w historii swoich startów na Wimbledonie. Do tej pory na trawiastych kortach w Londynie poznanianka najdalej docierała do trzeciej rundy. Miało to miejsce trzykrotnie - w 2019, 2021 i 2023 roku. Na otwarcie tegorocznej edycji Wimbledonu Linette stanie przed bardzo trudnym wyzwaniem. Po drugiej stronie kortu stanie Switolina.

Ukrainka to dwukrotna półfinalistka Wimbledonu (2019, 2023). W ubiegłym roku na drodze do najlepszej czwórki turnieju w półfinale pokonała Igę Świątek. 30-latka w rankingu WTA zajmuje aktualnie 21. lokatę. Linette sklasyfikowana jest 23 pozycje niżej. Warto wspomnieć, że Polka i Ukrainka jeszcze ani razu nie grały ze sobą w meczu o stawkę.

Zwyciężczyni tego starcia w spotkaniu drugiej rundy zmierzy się z wygraną starcia Golubic - Niemeier.

Wimbledon 2024: Magda Linette - Elina Switolina. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Magda Linette - Elina Switolina w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go. Spotkanie rozpocznie się nie przed 18:30.