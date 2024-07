Wielka zmiana u mistrza świata! Polski siatkarz zagra na nowej pozycji

Rafał Buszek (rocznik 1987) w swej karierze grał m.in. w klubach AZS Politechnika Warszawska (2007–10), Asseco Resovia (2010–11, 2012–13, 2014–15, 2018–22), Fart Kielce (2011–12), Indykpol AZS Olsztyn (2013–14), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2015–18), PSG Stal Nysa (2022–23) oraz Enea Czarni Radom (2023–24).

W PlusLidze rozegrał już siedemnaście sezonów. Wystąpił w 389 meczach, w których zdobył 2576 punktów. Czterokrotnie wywalczył mistrzostwo Polski (2013, 2015 – z Asseco Resovią, 2016, 2017 – z ZAKSĄ); ma też w dorobku srebrny i brązowy medal PlusLigi oraz Puchar Polski (2017). W 2015 roku dotarł z rzeszowskim klubem do finału Ligi Mistrzów.

W reprezentacji Polski występował w latach 2014–17. W narodowych barwach wywalczył złoty medal mistrzostw świata 2014 oraz brązowy w Pucharze Świata 2015.

Doświadczony przyjmujący postanowił zmienić pozycję. Rafał Buszek oraz Kajetan Marek w najbliższym sezonie będą stanowili obsadę pozycji libero w PGE GiEK Skrze Bełchatów.

– Bardzo się cieszę, że będę mógł występować w PGE GiEK Skrze, ponieważ praktycznie od dziecka o tym marzyłem. Kiedy zacząłem się interesować na poważnie siatkówką, to Skra Bełchatów była tą drużyną, w której każdy chciał grać i każdy patrzył na nią tak, jak dawniej patrzono na siatkarską Brazylię, jeśli chodzi o reprezentację. Zagram w nowej roli, więc to coś nowego dla mnie. To będzie nowe doświadczenie, ale cieszę się z tego, że będzie miało to miejsce w Bełchatowie i dodatkowo też, że będę mieć okazję kontynuowania współpracy z trenerem Cretu – przyznał Rafał Buszek, cytowany przez stronę skra.pl.

– Rafał to bardzo solidny i pracowity zawodnik. Wierzymy w jego doświadczenie, będzie ono pomocne w tym sezonie. Trener Cretu pracował z nim już w przeszłości. Dobrze zna jego umiejętności i możliwości, dlatego o zmianę jego pozycji na libero jesteśmy spokojni – zaznaczył prezes klubu Wiesław Deryło.

Bardzo ważna dla podjęcia decyzji o transferze do Skry była dla Buszka postać nowego trenera klubu z Bełchatowa. Siatkarz o Gheorghe Cretu wypowiada się w samych superlatywach.

– Pracowałem z nim w Rzeszowie i ta współpraca bardzo mi się podobała. Kiedyś sobie powiedziałem, że jeśli tylko będzie okazja kontynuowania tej współpracy, to bardzo chętnie, więc długo nie trzeba było mnie namawiać, jeśli chodzi o negocjacje. Nie mogę się już doczekać pierwszych treningów i momentu, gdy już wszystko rozpoczniemy – dodał.