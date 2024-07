Paryż zmienia się na przestrzeni lat. Ostatnie wydarzenia w związku z bezpieczeństwem również wiele zmieniły. Chodzimy do pracy, unikając dużych skupisk. Służby, a jest ich teraz wiele, są po to, by nie pokazywać, że napięcie rośnie – opowiada Monika Bujko, pracownik konsularny w Ambasadzie RP w Paryżu.

To pierwsza nasza korespondencja z Paryża, gdzie pokazujemy, jak stolica Francji przygotowuje się do igrzysk, które rozpoczną się 26 lipca paradą na Sekwanie. Igrzyska w swojej XXXIII edycji wracają do Paryża po równo stu latach. Ale wracają w czasach dużego niepokoju społecznego i politycznego. – Na pewno paryżanom nie przyświeca idea chleba i igrzysk. Nie teraz, nie we Francji – mówi Monika Bujko.

W rozmowie z Polsatem Sport pracownik konsularny w Ambasadzie RP w Paryżu podkreśla, jak Paryż zmienia się z godziny na godzinę. - Czy czujemy atmosferę igrzysk? Na pewno czujemy, że nam, mieszkańcom Paryża coraz trudniej jest tutaj się przemieszczać. Coraz więcej stacji metra jest zamkniętych, codziennie rano jadąc do pracy, należy sprawdzać, którędy można się dostać. Władze Paryża zaapelowały do mieszkańców, by na czas igrzysk brali urlop i wyjechali z miasta, zostawiając miejsce tym, którzy muszą tutaj być – słyszymy w rozmowie, na którą umówiliśmy się na Placu Trocadero, gdzie odbędzie się m.in. ceremonia zakończenia igrzysk.

Uwagę zwracają liczne służby, z wojskiem na czele, które na razie patroluje główne punkty miasta. Wszyscy wyposażeni są w długą broń, gotową do użycia. Bujko: - Służby są po to, by nie pokazywać na razie, że napięcie rośnie. Z czasem będą coraz bardziej stanowczy w reagowaniu na ewentualne niewłaściwe zachowania.

Nasza rozmówczyni opowiada również, jak zmieniał się Paryż na przestrzeni lat, jak zmieniają się ludzie, którzy mieszkają w stolicy Francji.