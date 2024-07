Polskie siatkarki wciąż w grze o awans! To będzie decydujący mecz

We Włoszech trwają mistrzostwa Europy U22 siatkarek. Reprezentacja Polski przegrała w pierwszym meczu 0:3 z Serbią, ale w drugim spotkaniu pewnie pokonała Czechy 3:0. Wciąż mają szansę na awans do półfinału, a w ostatnim meczu fazy grupowej zagrają z Portugalią.

Po wyrównanym początku meczu (10:10), Polki odskoczyły na kilka punktów (15:11) i przejęły inicjatywę. Grały skuteczniej od przeciwniczek i pewnie wygrały tę partię. Ostatnią akcję skończyła Karolina Staniszewska (25:17).

Zobacz także: Serbia była za mocna! Porażka reprezentacji Polski siatkarek

Druga odsłona miała podobny przebieg. Do pewnego momentu rywalki dotrzymywały kroku reprezentacji Polski (13:12), a później ekipa trenera Jakuba Głuszaka błyskawicznie odskoczyła. Po serii dobrych zagrywek Natalii Bandurskiej prowadziły 21:13, a punktowy blok Natalii Kecher zamknął tę część meczu (25:16).

Trzecią odsłonę efektownie rozpoczęły Polki (5:1), siatkarki z Czech nie zamierzały się jednak poddać. Złapały kontakt, a później wygrały kilka akcji z rzędu i niespodziewanie uzyskały przewagę (17:19). Polskie siatkarki odpowiedziały punktową serią przy zagrywkach Poli Janickiej (23:19). To właściwie rozstrzygnęło rywalizację, którą zakończył błąd rywalek (25:21).

Najwięcej punktów: Anna Fiedorowicz (13), Natalia Godlewska (13), Karolina Staniszewska (11) – Polska; Lucie Blazkova (11) – Czechy. Polki miały wyraźną przewagę w ataku, popełniły w całym spotkaniu zdecydowanie mniej błędów od rywalek, lepiej punktowały zagrywką (8–3, 4 asy Staniszewska), gorzej natomiast blokiem (4–7).

Mistrzostwa Europy siatkarek U22 są rozgrywane od 1 do 6 lipca w Lecce i Copertino we Włoszech. W turnieju gra osiem reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po cztery zespoły. Po dwie najlepsze drużyny z grup awansują do półfinałów. Na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają z Portugalią (środa 3 lipca).

Polska – Czechy 3:0 (25:17, 25:16, 25:21)

Polska: Anna Fiedorowicz, Natalia Kecher, Natalia Godlewska, Karolina Staniszewska, Dominika Pierzchała, Pola Janicka – Klaudia Łyduch (libero) oraz Natalia Pajdak (libero), Natalia Bandurska. Trener: Jakub Głuszak.

Czechy: Justyna Novakova, Lucie Blazkova, Caroline Formankova, Antoine Kelnarova, Elen Jedlickova, Katerina Pelikanova – Barbora Chaloupkova (libero) oraz Jolana Smidlova, Viktorie Dvorakova, Eliska Vytiskova, Nela Tobiasova (libero), Bara Rejmanova, Michaela Dlouha. Trener: Ondrej Marek.