To oni zawodzą na Euro? Tomasz Hajto nie ma wątpliwości

W niedzielę Anglia rzutem na taśmę pokonała Słowację, zapewniając sobie awans do ćwierćfinału Euro 2024. Natomiast w poniedziałek po zwycięstwo sięgnęła Francja, która pokonała Belgię. Tomasz Hajto w programie "Cafe Euro Cast" wypowiedział się na temat dyspozycji "Lwów Albionu" i "Trójkolorowych".

- Dla mnie Anglia i Francja to dwa największe rozczarowania tegorocznego Euro, jeżeli chodzi o styl. Przepychają to jakoś. Anglia miała bardzo dużo szczęścia, strzelając gola w 96. minucie, żeby zostać w meczu - stwierdził były reprezentant Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Ronaldo nie wykorzystał rzutu karnego, ale Portugalia awansowała. Wielki wyczyn bramkarza!

Ekspert Polsatu Sport dość mocno skrytykował francuskich piłkarzy.

- To jest nieprawdopodobne, że przy tym potencjale, który mają, nie widać w nich iskry i chęci zwycięstwa. Kylian Mbappe to cień piłkarza. Robi jedną akcję na 20 minut - ocenił.

Hajto powiedział także kilka słów na temat gry gwiazd podczas tegorocznego czempionatu Starego Kontynentu.

- Patrząc z perspektywy meczów, które już obejrzeliśmy, to ja jestem załamany zachowaniem największych gwiazd. Kylian Mbappe czasami ma pretensje do całego świata, że ktoś go dotknął, czy ktoś go kopnął. Jest pod formą. To samo, jeżeli chodzi o zachowanie Cristiano Ronaldo i Pepe - wieku nie oszukasz w sporcie zawodowym na tym poziomie. To jest przeciąganie liny. Jest tylu młodych i utalentowanych piłkarzy, że wyjazd na finały mistrzostw Europy w wieku 41 lat to jest karygodna przesada - podsumował były piłkarz.