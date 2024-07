Jannik Sinner gra dalej! Faworyt pokonał Serba

Włoch Jannik Sinner awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu w Londynie. Lider rankingu tenisistów pokonał w piątek Serba Miomira Kecmanovica 6:1, 6:4, 6:2. Spotkanie trwało zaledwie godzinę i 36 minut.

Kolejnym rywalem Sinnera będzie w niedzielę rozstawiony z numerem 14 Amerykanin Ben Shelton lub Kanadyjczyk Denis Shapovalov. Ich mecz został przerwany przez deszcz w piątek przy stanie 3:2 w pierwszym secie dla Sheltona i zostanie dokończony w sobotę.

ZOBACZ TAKŻE: Wimbledon 2024: Plan transmisji na sobotę - 06.07

Wimbledon, znany również jako The Championships, jest jednym z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Mistrzostwa odbywają się corocznie na kortach trawiastych All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie od 1877 roku.

W ubiegłym roku w finale singla kobiet Marketa Vondrousova pokonała Ons Jabeur 6:4, 6:4. Natomiast w grze pojedynczej mężczyzn triumfatorem był Carlos Alcaraz, który wygrał z Novakiem Djokoviciem 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.

Jannik Sinner - Miomir Kecmanovic 6:1, 6:4, 6:2