Kiedy poznamy skład reprezentacji Polski na igrzyska olimpijskie? Już wszystko jasne

- Polski Komitet Olimpijski 15 lipca ogłosi oficjalny skład Olimpijskiej Reprezentacji Polski na Igrzyska XXXIII Olimpiady w Paryżu - przekazała Kochaniak-Roman.

Jak tłumaczyła, termin ten wynika z kilku powodów.

- Po pierwsze przed nami jeszcze kwalifikacje zapaśników w najcięższej wadze, w której otrzymaliśmy kwalifikację dla kraju, nie zaś imienną. Poza tym możliwe jest jeszcze otrzymanie dodatkowych miejsc w wyniku relokacji. To wszystko powoduje, że mamy jeszcze kilka niewiadomych, więc wolimy mieć stuprocentową pewność niż popełnić falstart. Wiemy, jak bardzo sportowcy czekają na kwalifikację i że często jest to dla nich impreza życia, więc musimy być tu niezwykle skrupulatni - podkreśliła.

- No i ostatni, niemniej ważny aspekt, to ostateczne zatwierdzenie składów przez Komitet Organizacyjnych igrzysk, które nastąpi 14 lipca w Paryżu - dodała Kochaniak-Roman.

Po oficjalnym zatwierdzeniu i ogłoszeniu składu rozpoczną się ślubowania sportowców i osób towarzyszących.

Do dziś kwalifikację uprawniającą do olimpijskiego występu zdobyło nieco ponad 200 polskich zawodników i zawodniczek. W czwartek szansę w turnieju w Walencji stracili koszykarze, co oznacza, że w tej dyscyplinie biało-czerwoni wystąpią tylko w odmianie 3x3, a w grach zespołowych Polskę będą reprezentować wyłącznie siatkarze i siatkarki.

Grono sportowców uprawnionych do startu powiększą na pewno jeszcze lekkoatleci. W wyniku relokacji miejsc startowych, według informacji PZLA, dodatkowe przepustki do Paryża może otrzymać nawet 20 biało-czerwonych.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Ponad 10 tys. sportowców rywalizować będzie w 32 dyscyplinach o 329 kompletów medali.

PAP