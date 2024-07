Złe wieści dla Hurkacza. Ekspert powiedział wprost. "To dramat"

Hubert Hurkacz skreczował w tie-breaku czwartego seta, broniąc piłki meczowej dla rywala. Wydaje się, że kontuzji doznał w efekcie upadku w ramach ostatniej wymiany. Szymanik ujawnił, że pierwsze badanie już się odbyło.

- Pierwsza diagnostyka została wykonana w Londynie, następna będzie w kraju - zdradził widzom były kapitan reprezentacji Polski w pucharze Davisa.

Niestety wydaje się, że sytuacja Polaka jest bardzo zła.

- Porażka to jest jedno, ale przegrać mecz z urazem, możliwe, że bardzo poważnym, to dramat - zaczął Szymanik. - Nie ma dobrego czasu na kontuzje w sporcie zawodowym. Gra się z drobnymi urazami, często coś przeszkadza, nie jest się w stu procentach sprawnym, ale fizjoterapeuta dopuszcza do gry. W tym przypadku jest inaczej, Hubert nie mógł zejść z kortu. Tak naprawdę zeskoczył na jednej nodze, więc prawdopodobnie mówimy o czymś poważniejszym - podsumował ekspert.

Mateusz Przyrowski