Tych siatkarek zabraknie w Paryżu. Oto wielkie nieobecne kadry Stefano Lavariniego

Stefano Lavarini rozwiał wszelkie wątpliwości i w sobotę ogłosił skład, który na najważniejszej imprezie czterolecia powalczy o medale.

Od kiedy Włoch przejął polską kadrę, rozkwitła ona niczym przepiękny kwiat. Rok temu nasze panie wywalczyły przepustkę olimpijską, w decydującym spotkaniu turnieju kwalifikacyjnego w Łodzi ogrywając Włoszki 3:1. To pierwszy od 16 lat awans Polek na igrzyska.

W 2024 roku Biało-Czerwone kontynuują swoją świetną passę. W fazie interkontynentalnej Ligi Narodów wygrały 10 z 12 spotkań i pewnie awansowały do turnieju finałowego. Tam po pasjonującej walce w ćwierćfinale odesłały do domu Turczynki, a dzień później uległy Włoszkom w walce o finał. W ostatnim meczu turnieju pokonały Brazylijki 3:2 i po raz drugi z rzędu sięgnęły po brązowe medale tych rozgrywek.

Trener Lavarini miał zatem trudny orzech do zgryzienia. Z tak świetnie zgranej i dysponowanej ekipy wyłonić 12 zawodniczek i jedną "jokerkę" (będzie to osoba, która w razie kontuzji lub innych problemów zdrowotnych "wskoczy" do składu za inną siatkarkę) to nie lada wyzwanie. Decyzja została już jednak podjęta.

Wśród 13 reprezentantek zabrakło kilku ważnych nazwisk, które były z drużyną w tym sezonie reprezentacyjnym. Niektóre z nich stanowiły o sile zespołu na początku sezonu, inne zmogła kontuzja.