Oficjalnie! Bartosz Bednorz w nowym klubie

To już pewne. Czołowy siatkarz reprezentacji Polski Bartosz Bednorz podpisał nowy kontrakt. Przyjmujący przeszedł z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle do Asseco Resovii Rzeszów.

O tym transferze mówiło się już od jakiegoś czasu. Po 1,5 roku w Kędzierzynie-Koźlu Bednorz przeniósł się do Asseco Resovii Rzeszów. Z drużyną z województwa opolskiego przyjmujący wygrał Ligę Mistrzów, a także zdobył Puchar i Superpuchar Polski. Stanął także na najniższym stopniu podium w PlusLidze. A to wszystko w 2023 roku.

Teraz jednak przyszedł czas na zmiany. Informację o nowym kontrakcie zawodnika w mediach społecznościowych przekazał zespół w Podkarpacia.

Pochodzący z Zabrza zawodnik ma także kilka sukcesów z reprezentacją. Z Biało-Czerwonymi pod wodzą Nikoli Grbicia zdobył mistrzostwo Europy (2023) oraz aż pięć medali Ligi Narodów - w tym złoty w 2023 roku.

Obecnie Bednorz przebywa z reprezentacją przygotowującą się do udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Grbić wciąż nie ogłosił składu, który pojedzie do Francji. Ma na to czas do 8 lipca.