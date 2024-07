Wszystko jasne. Znamy skład turnieju towarzyskiego w Gdańsku

Ostatnim testem reprezentacji Polski siatkarzy przed zbliżającą się igrzysk olimpijskich będzie turniej towarzyski rozgrywany w Gdańsku. Wydarzenie potrwa od 20 do 21 lipca. Wraz z Polakami wezmą w nim udział reprezentacje Japonii, USA oraz Serbii.

Turniej towarzyski w Gdańsku będzie ostatnią okazją do sprawdzenia się przed wylotem do Paryża. Jeszcze jednak przed nim polscy siatkarze wezmą udział w Memoriale im. Huberta Jerzego Wagnera, rozgrywanym od 12 do 14 lipca.

Turniej będzie rozgrywany systemem dwóch półfinałów i meczem o pierwsze oraz trzeci miejsce. Pierwszego dnia reprezentacja Polski zagra półfinał z Japonią, natomiast w drugim z nich Stany Zjednoczone podejmą siatkarzy z Serbii.

Drugiego dnia turnieju zostaną rozegrane mecze o złoty oraz brązowy medal, w którym reprezentacja Polski podejmie USA lub Serbię.

Po niedzielnych meczach turnieju towarzyskiego Polacy wylecą na igrzyska olimpijskie w Paryżu, gdzie rozpoczną rywalizację o złoty medal. Pierwszy mecz reprezentacja Polski rozegra w sobotę 27 lipca o godzinie 17:00 z Egiptem.

Harmonogram turnieju:

Półfinały:

Sobota 20 lipca g. 17:00 USA - Serbia

Sobota 20 lipca g. 19:30 Polska - Japonia

Finały:

Niedziela 21 lipca g. 17:00 mecz o trzecie miejsce

Niedziela 21 lipca g. 19:30 mecz o pierwsze miejsce

Stanisław Rochalski