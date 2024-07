Wielki powrót do PlusLigi! Poprowadzi nowy klub

O tym, że Stilon Gorzów będzie występować w PlusLidze, dowiedzieliśmy się 14 kwietnia. Informację o zmianie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce przekazał prezydent Gorzowa Wielkopolskiego - Jacek Wójcicki. Zaskakującą wiadomość potwierdził prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.

Początkowo spekulowano, że Stilon miałby wykupić prawa do gry w PlusLidze od Cuprum. Te informacje zostały jednak zdementowane, a sami zainteresowani zapowiedzieli fuzję. Na szczegóły przyszło nam jednak poczekać do 15 maja. Tego dnia pojawił się wyczerpujący komunikat tłumaczący, na jakiej zasadzie odbyło się to połączenie kapitałowe.

"Po 10 latach współpracy formuła, na której opierała się działalność klubu Cuprum Lubin, uległa wyczerpaniu z powodu braku wsparcia finansowego ze strony miasta. Klub, nie będąc w stanie zastąpić tak dużego partnera biznesowego, zmuszony został do poszukiwania alternatywnego rozwiązania" - napisano w oświadczeniu.

Teraz przekazano kolejne ważne informacje dotyczące nowego klubu na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Jak się okazuje, trenerem zespołu KGHM Cuprum Stilon Gorzów w sezonie 2024/2025 będzie Andrzej Kowal.

To szkoleniowiec, który jest świetnie znany polskim kibicom. Warto przypomnieć, że Kowal przez wiele lat pracował w Asseco Resovii Rzeszów. Pod jego batutą siatkarze zespołu z Podpromia sięgnęli po trzy mistrzostwa Polski. Doświadczony szkoleniowiec na swoim koncie ma również triumf w Superpucharze Polski oraz srebrny medal Ligi Mistrzów.

W zeszłym sezonie Kowal zasiadał na ławce trenerskiej ekipy VK Jihostroj Ceské Budejovice, z którą sięgnął po mistrzostwo Czech.

Polsat Sport