Jelena Rybakina to jedna z najlepszych zawodniczek w kobiecym tenisie. Ostatnio udzieliła wywiadu dla BBC Sport. W odpowiedzi na jedno z pytań zaczęła mówić o Hubercie Hurkaczu. Widzi go w dość nietypowej roli.

Kazaszka jest w świetnej dyspozycji podczas tegorocznego Wimbledonu. Dość powiedzieć, że w trzeciej rundzie ograła 6:0, 6:1 dawną liderkę światowego rankingu - Caroline Wozniacki. Wcześniej nieco pomęczyła się z Laurą Siegemund, a w pierwszym meczu bez problemów pokonała Elenę Gabrielę Ruse.

ZOBACZ TAKŻE: Ile zarobiła Iga Świątek na Wimbledonie?

W przerwie w rywalizacji czwarta zawodniczka światowego rankingu porozmawiała z dziennikarzem z BBC Sport. W pewnym momencie nawiązał on do jej tegorocznej wygranej w Stuttgarcie , za którą co roku zwycięzcy otrzymują nowy model Porsche. Rybakina nie ma prawa jazdy, ale wie, kto mógłby podnieść jej kompetencje w tym kierunku.

- Wiem, że Hubi lubi samochody. Myślę, że on jest dobrym kierowcą - powiedziała ze śmiechem zawodniczka.

Nie da się ukryć, że Hurkacz faktycznie jest miłośnikiem czterech kółek. Od jakiegoś czasu jeździ luksusowym samochodem marki McLaren, wartym około 1,5 mln zł.

Polak pożegnał się już z tegorocznymi rozgrywkami Wimbledonu. W meczu z Arthurem Filsem pokonała go kontuzja. Rybakina wciąż liczy się w grze o tytuł. W czwartej rundzie jej przeciwniczką będzie Anna Kalinska.