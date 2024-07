Świetny mecz polskiego klubu! Zwycięstwo na arenie międzynarodowej

Zespół Panthers Wrocław sięgnął po swoje trzecie zwycięstwo w tym sezonie European League of Football. Polski klub okazał się lepszy od ekipy Prague Lions (14:3).

Pantery dobrze weszły w to spotkanie. Zawodnicy klubu z Wrocławia bez większych problemów zdominowali przeciwników. W pierwszej kwarcie polski klub zdobył siedem punktów, nie tracąc w tym czasie ani jednego. Wydawało się, że nic nie jest w stanie zatrzymać wrocławskich Panter.

ZOBACZ TAKŻE: Dwa rekordy świata jednego dnia! Niesamowite sceny w Paryżu

Druga część meczu należała natomiast do ekipy z Pragi. Lwy, jak sama nazwa wskazuje, nie poddały się bez walki. Klub z Czech w drugiej kwarcie zbliżył się do rywali (7:2).

Po chwili słabości Pantery znów złapały wiatr w żagle. Wrocławska ekipa ponownie zaczęła dominować na boisku, zdobywając w trzeciej partii siedem "oczek". W ostatniej części tego spotkania żadna z ekip nie była w stanie zmienić wyniku. Tym samym szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili zawodnicy polskiego zespołu.

Warto podkreślić, że jest to trzecie zwycięstwo Panter w tym sezonie European League of Football. Wcześniej wrocławski zespół pokonał kluby Fehervar Enthroners i Berlin Thunder, przez co obecnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli konferencji wschodniej.