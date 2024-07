Ma 28 lat i po igrzyskach zakończy karierę. Szokująca decyzja siatkarki!

Igrzyska olimpijskie w Paryżu zbliżają się wielkimi krokami. Dla większości sportowców - w tym siatkarzy i siatkarek - będzie to najważniejsze impreza czterolecia. Tymczasem kapitanka reprezentacji Japonii, Sarina Koga, własnie poinformowała, że tuż po zakończeniu turnieju w stolicy Francji odejdzie na sportową emeryturę. To o tyle szokujące, że zawodniczka ma dopiero 28 lat.

Igrzyska w Paryżu to wydarzenie, na które czekają siatkarscy kibice na całym świecie. W turnieju udział weźmie po 12 najlepszych reprezentacji kobiecych i męskich. Niektóre kraje będą miały swoich przedstawicieli zarówno u pań, jak i panów. Jednym z nich jest Japonia.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdorska obsada polskiego turnieju siatkarskiego! Zagra trzykrotny olimpijczyk

Siatkarze z Kraju Kwitnącej Wiśni trafili do grupy z Argentyną, Niemcami i Stanami Zjednoczonymi. Siatkarki zmierzą się natomiast w pierwszej fazie rywalizacji z Polkami, Brazylijkami i Kenijkami.

Niespełna trzy tygodnie przed rozpoczęciem igrzysk o swojej bardzo poważnej decyzji poinformowała kapitanka Japonek - Sarina Koga. Zawodniczka zakończy mianowicie karierę sportową po zakończeniu turnieju olimpijskiego. Impreza czterolecia w Paryżu będzie więc jej pożegnaniem z siatkówką. To o tyle zaskakujące, że Koga ma zaledwie 28 lat i w zespole narodowym jest prawdziwą liderką.

"Dziękuję za ciągłe wsparcie. To wiadomość do was wszystkich. Zdecydowałam się zakończyć karierę po igrzyskach w Paryżu. Zaczęłam grać w siatkówkę w drugiej klasie szkoły podstawowej i przy pomocy wielu ludzi robiłam to do 28. roku życia. Wszystkie zebrane doświadczenia sprawiły, że jestem, kim jestem. Bardzo dziękuję" - napisała Japonka w mediach społecznościowych.

Koga nigdy nie opuściła ligi japońskiej. Najpierw występowała w szkolnym klubie Shin'ai Jogakuin High School, a następnie przeniosła się do NEC Red Rockets, w którym grała nieprzerwanie od sezonu 2014/2015.