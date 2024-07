Hajto zadał ważne pytanie? Odniósł się do mistrzostw w Katarze

W półfinałach tegorocznych mistrzostw Europy wystąpią między innymi reprezentacje Anglii i Francji. Obie wymienione drużyny osiągają dobre wyniki, jednak kibice nie są zadowoleni ze stylu gry, jaki prezentują "Trójkolorowi" i "Lwy Albionu".

Przez to w programie Cafe Euro Cast poruszony został temat stylu gry piłkarskiej reprezentacji Polski. Prowadzący wtorkowy odcinek Marcin Lepa przypomniał występ Biało-Czerwonych podczas mistrzostw świata w Katarze. Na ten temat kilka słów powiedział Tomasz Hajto.

- Mówimy, że w brzydkim stylu graliśmy w Katarze. My się mądrze broniliśmy. Naszym celem było wyjście z grupy. To jest podstawa dla każdej reprezentacji - wyjść z grupy i zajść jak najdalej. Jeżeli wygrasz mistrzostwo Europy, to co z tego, że ktoś powie: "wygrali mistrzostwo, ale grali najbrzydziej". Na koniec kariery piłkarskiej i trenerskiej liczy się to, co masz w gablocie. Jeżeli coś tam jest, to znaczy, że grałeś w poważnej piłce - stwierdził ekspert.

Były reprezentant Polski postanowił zadać ważne pytanie dotyczące gry Biało-Czerwonych.

- Trzeba zadać sobie pytanie - czy my, jako Polacy, możemy mieć pretensje do stylu, czy patrzymy tylko na wynik. Potencjał naszej drużyny jest inny niż drużyny narodowej Francji. Z drugiej strony ten turniej (Euro 2024 - przyp. red.) pokazał nam, że papier i nazwiska nie grają - podsumował Hajto.