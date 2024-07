Rok temu w Wimbledonie triumfowała Marketa Vondrousova. W najważniejszym meczu tego turnieju była lepsza od Ons Jabeur (6:4, 6:4) i zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Obu pań nie ma już jednak w tegorocznej rywalizacji. Podobnie z Igą Świątek, która w trzeciej rundzie uległa Julii Putincewej.

Szanse na triumf wciąż mają jednak Rybakina i Switolina. Kazaszka póki co radzi sobie świetnie. Zdominowała niemal każdą swoją dotychczasową rywalkę. Więcej problemów miała jedynie w drugiej rundzie, w której pokonała Niemkę Laurę Siegemund w trzech setach.

Switolina najwięcej sił straciła w pierwszej rundzie, w której mierzyła się z Magdą Linette. Druga partia tego spotkania zakończyła się wynikiem 11:9 w tie-breaku. Później Ukraince szło już łatwiej. Wygrała z Niemeier, Jabeur i Wang Xin.

W tym roku finał zmagań kobiet ma odbyć się 13 lipca.

Wimbledon to jeden z najważniejszych turniejów tenisowych świata. Jak co roku, można go obejrzeć na sportowych antenach Polsatu.

