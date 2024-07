Djokovic wciąż ma szansę na powrót na londyński "tron". W Wimbledonie triumfował już siedmiokrotnie, jednak w ubiegłym roku po niesamowitym finale przegrał z Carlosem Alcarazem 2:3 (6:1, 6:7 (6-8), 1:6, 6:3, 4:6). To była pierwsza porażka Serba na londyńskich kortach od 2018 roku.

W tym roku jego występ stał pod dużym znakiem zapytania. Wszystko przez operację kolana, której poddał się po tym, jak na etapie ćwierćfinału wycofał się z gry we French Open. Wydaje się, że po kontuzji nie ma już śladu, a tenisista z każdym meczem czuje się coraz pewniej. W ostatnim spotkaniu pewnie pokonał Holgera Rune.

De Minaur rozegrał jeden mecz mniej od Djokovicia, a to może mieć już znaczenie na tym etapie rywalizacji. W trzeciej rundzie Lucas Pouille wycofał się z turnieju jeszcze przed rozpoczęciem meczu. W kolejnym spotkaniu w czterech setach pokonał Arthura Filsa, który parę dni wcześniej mierzył się z Hubertem Hurkaczem. Polak kreczował pod koniec tego pojedynku.

W tym roku finał zmagań mężczyzn ma odbyć się 14 lipca.

Wimbledon to jeden z najważniejszych turniejów tenisowych świata. Jak co roku, można go obejrzeć na sportowych antenach Polsatu.

