W pierwszym meczu Polak pokonał Pavle Marinkova 7:6(7-4), 6:2. Tylko pierwszy set tej rywalizacji był zacięty. Drugi w całości przebiegał pod dyktando niespełna 18-letniego Berkiety.

Rywalem polskiego juniora będzie jego rówieśnik - Nathan Trouve. Francuz w poprzednim spotkaniu był zdecydowanie lepszy od Alexandra Razeghiego. Wygrał z Amerykaninem 6:3, 6:4.

Wimbledon to jeden z najważniejszych turniejów tenisowych świata. Jak co roku, można go obejrzeć na sportowych antenach Polsatu.



Relacja live i wynik na żywo meczu Tomasz Berkieta - Nathan Trouve na Polsatsport.pl. Godzina meczu nie jest jeszcze znana.