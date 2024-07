Krakowianie, którzy od dwóch sezonów występują na zapleczu ekstraklasy, prawo startu w Lidze Europy zapewnili sobie zdobywając Puchar Polski. Ostatnie europejskie mecze wiślacy rozegrali w lutym 2012 roku ze Standardem Liege. Zremisowali u siebie 1:1, a w rewanżu 0:0. To oznaczało awans Belgów. W spotkaniach tych Wisłę prowadził Kazimierz Moskal, który niedawno ponownie został pierwszym trenerem krakowskiego zespołu.

Moskal nie krył, że miał mało czasu, aby odpowiednio przygotować zespół. Na treningi było tylko 25 dni. W tym czasie zespół miał tygodniowy obóz w Woli Chorzelowskiej, rozegrał też dwa sparingi z Puszczą Niepołomice (0:1) i Hutnikiem Kraków (3:0).

Szkoleniowcowi "Białej Gwiazdy" na pewno nie pomaga sytuacja kadrowa zespołu. Po poprzednim sezonie z zespołem pożegnało się dziewięciu zawodników. Do tej po sfinalizowano tylko trzy transfery – pomocnika Oliviera Sukienickiego ze Stali Stalowa Wola oraz obrońców Rafała Mikulca z Resovii i Greka Giannisa Kiakosa z PAS Giannina. Ponadto kilku piłkarzy, m.in. skrzydłowi Mateusz Młyński i Piotr Starzyński, powróciło z wypożyczenia.

Z kolei kilku ważnych piłkarzy ma problemy zdrowotne. Goku i Jesus Alfaro jeszcze nie wyleczyli urazów, których doznali w poprzednim sezonie. Problemy ze stawem kolanowym ma stoper Igor Łasicki, ale największy kłopot to niedawny uraz Kacpra Dudy. 20-letni pomocni na jednym z treningów został trafiony w nerkę i czeka go kilkutygodniowa przerwa.

"Zastąpienie Kacpra będzie bardzo trudne. On ma specyficzne podejście do piłki – lubi ją mieć, czuć na sobie presję. To na pewno strata dla nas, ale czasem jest pod górkę i trzeba sobie z tym radzić" – stwierdził Moskal.

Nieciekawie wygląda także sytuacja w ataku. W kadrze jest tylko jeden napastnik – Angel Rodado. Klub planuje wzmocnić tę formację, ale na razie nie udało się dokonać transferu.

Czwartkowy mecz cieszy się dużym zainteresowaniem. Sprzedano już prawie 22 tysiące biletów. Moskal nie krył, że spotkanie będzie dla niego wyjątkowe.

"Można mówić, że jest to mecz jak każdy inny, ale gra w europejskich pucharach to jest coś, do czego wszyscy dążą, to wyjątkowa okazja, aby się zaprezentować" – uzasadnił.

Szkoleniowiec "Białej Gwiazdy" przyznał, że awans do kolejnej rundy traktuje w kategoriach obowiązku.

"Kibice, środowisko piłkarskie podzielają to zdanie. Jesteśmy na drugim szczeblu, ale patrząc na to, jakim jesteśmy klubem, tak to jest odbierane. Ja i zawodnicy też tak do tego podchodzimy. Po to wybiega się na boisko, aby zaprezentować się jak najlepiej i wygrać, niezależnie z kim się mierzymy" – zapewnił.

Rywal Wisły to aktualny wicemistrz Kosowa. Zdobycie informacji na temat tego zespołu nie było proste, ale jak przyznał kapitan zespołu Alan Uryga sztab szkoleniowy przygotował dla piłkarzy normalną analizę.

"Nie chcę oceniać tej drużyny na podstawie zapisów wideo. Zobaczymy, jak się zaprezentują. Są agresywni, w swojej lidze mieli najwięcej kartek" – podkreślił Moskal.

Wisła, jeśli wywalczy awans, w następnej rundzie Ligi Europy zagra z Rapidem Wiedeń. W przypadku odpadnięcia zmierzy się w Lidze Konferencji z Broendby IF.

BS, PAP