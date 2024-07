Po wieloletniej sadze transferowej dotyczącej Kyliana Mbappe, Francuz zamienił PSG na Real Madryt.

Kapitan reprezentacji Francji podpisał kontrakt z ''Los Blancos'' do 30 czerwca 2029 roku. Jak donosi ''Sky Sports'', Francuz za sezon gry w Madrycie ma otrzymywać 15 mln euro netto (ok. 64.5 mln zł). Oznacza to, że zarobi w kampanii 2024/2025 o 10 mln euro mniej niż w swoim ostatnim sezonie w barwach PSG.

W PSG Mbappe występował z ''7'', natomiast w reprezentacji Francji z ''10''. W barwach ''Królewskich'' Francuz ma występować w trykocie oznaczonym numerem ''9''.

W przeszłości z ''dziewiątką'' barwy ''Los Blancos'' reprezentowali Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Ronaldo Luis Nazario de Lima czy Fernando Morientes.

Stanisław Rochalski