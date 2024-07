Memoriał Wagnera od piątku w kanałach Polsat Sport. Mecze Polaków także w TV 4.

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera to prestiżowy turniej, który na stałe wpisał się do polskiego kalendarza siatkarskiego. Odbywające się w Krakowie zawody tradycyjnie stanowią kluczowy etap przygotowań Reprezentacji Polski do najważniejszej imprezy sportowej danego sezonu, w tym roku są to Letnie Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Memoriał Wagnera potrwa od 12 do 14 lipca i w tym czasie cztery uczestniczące w turnieju reprezentacje rozegrają łącznie sześć spotkań w systemie każdy z każdym.

Niewygodni rywale sprawdzą formę Biało-Czerwonych

Oprócz Polaków, w tegorocznym Memoriale Wagnera zagrają reprezentacje Egiptu, Niemiec i Słowenii. Zwłaszcza ta ostatnia drużyna to niezwykle niewygodny rywal, który już nie raz mocno dał się we znaki Biało-Czerwonym. W tegorocznej fazie interkontynentalnej Ligi Narodów Słowenia pokonała Polskę, ale w meczu o brąz podopieczni trenera Grbicia nie dali rywalom szans. Także starcia z Niemcami i Egiptem będą wartościowym sprawdzianem olimpijskiej formy Polaków.

Memoriał Wagnera w kanałach Polsat Sport i TV 4 oraz streamingu Polsat Box Go

Wszystkie mecze Memoriału Wagnera pokażą kanały sportowe Polsatu. Starcia z udziałem Polaków będą transmitowane w Polsacie Sport 1 oraz TV 4, a turniej ponadto oglądać można w streamingu internetowym Polsat Box Go. Redakcja Sportowa Polsatu wysyła do Krakowa sprawdzony zespół dziennikarzy, komentatorów i reporterów. W studiu pracować będą Marcin Lepa i Jakub Bednaruk, którym każdego dnia turnieju towarzyszyć będą ciekawi goście, jak m.in. były znakomity siatkarz Piotr Gruszka. Mecze skomentują Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga, którzy wspólnie z kibicami przeżywali wszystkie sukcesy polskich siatkarzy i siatkarek w ciągu ponad 20 ostatnich lat. Za wywiady przed i po meczach odpowiadać będzie natomiast Marta Ćwiertniewicz.

Memoriał Wagnera 2024 – terminarz i plan transmisji meczów:

Piątek 12.07:

Polska – Egipt, g. 16.00 Polsat Sport 1 i TV 4 (przedmeczowe studio w Polsat Sport 1 od 15:00)

Słowenia - Niemcy, g. 18.30 Polsat Sport 1 (przedmeczowe studio w Polsat Sport 1 od 18:00)

Sobota 13.07

Polska – Niemcy, g. 18.30 Polsat Sport 1 i TV 4 (przedmeczowe studio w Polsat Sport 1 od 18:00)

Słowenia – Egipt g. 20.30 Polsat Sport 1

Niedziela 14.07

Niemcy – Egipt, g. 14.30 Polsat Sport 2

Polska – Słowenia, g. 18.30 Polsat Sport 1 i TV 4 (przedmeczowe studio w Polsat Sport 1 od 18:00)

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

Informacja prasowa