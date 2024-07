Polak zagra w finale Wimbledonu? Ekspert nie ma wątpliwości. "Przeszli chrzest"

Polsko-tajwański duet pokonał po super tie-breaku Jamie'ego Murraya oraz Taylor Townsend. W walce o finał przyjdzie mu się zmierzyć z australijską parą Michael Venus/Erin Routliffe. To spotkanie zaplanowano na piątek po południu.

Polak i Tajwanka tworzą parę mikstową od tego roku. W pierwszym występie sięgnęli po wielkoszlemowy tytuł w Melbourne. 38-letnia Hsieh jest bardzo utytułowaną zawodniczką. Oprócz zwycięstwa z Zielińskim w Australii ma na koncie siedem wielkoszlemowych tytułów w deblu, w tym cztery na wimbledońskiej trawie.

Szansa na piąty triumf Tajwanki w Londynie, a pierwszy dla Zielińskiego, wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. Tego zdania jest również ekspert tenisowy Krzysztof Rawa, który w programie "Halo tu Wimbledon" wypowiedział się na temat szans naszego duetu.

- Zieliński jest znakomitym deblistą, a Hsieh to multimistrzyni wielu turniejów wielkoszlemowych. Połączenie takich sił z ambicją Janka i jego zasięgiem i czuciem deblowym sprawdza się. Po tym, jak przeszli chrzest w Melbourne, to będą parli do finału. Jestem sporym optymistą - powiedział Rawa.

Zieliński może być trzecim Polakiem w historii, który sięgnie po triumf w Wimbledonie. W 2017 roku w deblu zwyciężył Łukasz Kubot (w parze z Marcelo Melo), a rok później Iga Świątek triumfowała w rozgrywkach juniorskich.