Hiszpania mistrzem Europy!

W pierwszej połowie nie zobaczyliśmy goli. Mało tego, piłkarze obu zespołów nie stwarzali sobie sytuacji podbramkowych. Tempo gry było dość powolne, co przekładało się na to, że widowisko nie należało do najbardziej atrakcyjnych. Najlepszą szansę do trafienia w pierwszej części meczu miał Phil Foden, ale jego strzał z doliczonego czasu gry bez większych problemów obronił Unai Simon.

Drugą odsłonę rywalizacji z przytupem rozpoczęli Hiszpanie. Kilkadziesiąt sekund po wznowieniu gry Lamine Yamal zagrał do Nico Williamsa. Ten miał mnóstwo miejsca do oddania strzału. Piłka po jego uderzeniu minęła Jordana Pickforda i zatrzepotała w siatce. Podopieczni Luisa de la Fuente postanowili pójść za ciosem. Kilka minut później w dobrej sytuacji nieznacznie chybił Dani Olmo.

Hiszpanie przejęli inicjatywę i co jakiś czas zagrażali angielskiej bramce. "Lwy Albionu" w końcu doszły do głosu w 64. minucie gry. Jude Bellingham kapitalnie odwrócił się z piłką w stronę bramki, ale uderzył nieczysto i piłka przeszła daleko obok słupka. Dwie minuty później odpowiedziała "La Furia Roja" za sprawą Yamala, którego strzał efektownie obronił Pickford.

W 70. minucie gry Gareth Southgate wprowadził na boisko Cole Palmera. Jak się okazało, była to trafiona decyzja. Trzy minuty po wejściu na boisko piłkarz Chelsea otrzymał podanie od Bellinghama i precyzyjnym strzałem po ziemi zza pola karnego pokonał Simona. Anglicy doprowadzili do wyrównania.

Kiedy wydawało się, że dogrywka będzie nieunikniona, Hiszpanie zadali decydujący cios. Szybki atak "La Furia Roja" zakończył się płaskim podaniem Marca Cucurelli w pole karne. Jego zagranie przeciął Mikel Oyarzabal, który skierował piłkę do siatki. Cztery minuty przed końcem doliczonego czasu gry Hiszpanie wyszli na prowadzenie.

Anglicy mieli dwie doskonał szanse by wyrównać po rzucie rożnym. Najpierw ekipę z Półwyspu Iberyjskiego uratował Simon, a chwilę później piłkę z linii bramkowej wybił Olmo. Ostatecznie wynik meczu już się nie zmienił. Hiszpanie zostali mistrzami Europy. Anglikom, podobnie jak trzy lata temu, zostało wicemistrzostwo.

Hiszpania - Anglia 2:1 (0:0)

Bramki: Williams 47, Oyarzabal 86 - Palmer 73

Żółta kartka - Hiszpania: Dani Olmo. Anglia: Harry Kane, John Stones, Ollie Watkins.

Sędzia: Francois Letexier (Francja).

Hiszpania: Unai Simon - Dani Carvajal, Robin Le Normand (83. Nacho Fernandez), Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Lamine Yamal (89. Mikel Merino), Rodri (46. Martin Zubimendi), Dani Olmo, Fabian Ruiz, Nico Williams - Alvaro Morata (68. Mikel Oyarzabal).

Anglia: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Marc Guehi, Luke Shaw - Bukayo Saka, Kobbie Mainoo (70. Cole Palmer), Declan Rice - Phil Foden (89. Ivan Toney), Harry Kane (61. Ollie Watkins), Jude Bellingham.