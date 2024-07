Ogłoszenie składu reprezentacji Polski na IO. Kiedy i gdzie obejrzeć?

W poniedziałek Polski Komitet Olimpijski (PKOl) oficjalnie ogłosi skład reprezentacji Polski na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Jak powiedział wcześniej szef polskiej misji olimpijskiej Tomasz Majewski, w stolicy Francji wystartuje ponad dwustu Biało-Czerwonych. Transmisja konferencji prasowej z ogłoszeniem składu reprezentacji Polski na igrzyska olimpijskie w poniedziałek od godziny 15:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl

Do Paryża najprawdopodobniej pojedzie liczniejsza polska ekipa niż do Tokio, gdzie zaprezentowało się 211 Biało-Czerwonych. Jest to m.in. rezultat kwalifikacji obu siatkarskich drużyn, po raz pierwszy od 2008 roku.

Nieoficjalnie wiadomo, że do startu zostało zgłoszonych 65 lekkoatletów z Polski, włącznie z rezerwowymi.

Najwięcej - 306 sportowców - startowało w 1980 roku w Moskwie. 288 osób pojechało do Monachium (1972), a 263 w 2008 roku do Pekinu. Osiem lat temu w Rio de Janeiro wystąpiło 235 reprezentantów Polski.

Od 2000 roku, gdy olimpijska rywalizacja toczyła się w Sydney, a Polskę reprezentowało 193 sportowców, biało-czerwona kadra w każdej edycji liczy ponad 200 zawodników.

Igrzyska w Paryżu rozpoczną się 26 lipca, a zakończą 11 sierpnia.

