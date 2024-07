Udany powrót Nadala. Pokonał syna legendy

Hiszpan Rafael Nadal, który przygotowuje się do ostatnich igrzysk olimpijskich w karierze, pokonał Szweda Leo Borga 6:3, 6:4 w 1. rundzie turnieju na kortach ziemnych w Bastad. Obaj tenisiści grali w Szwecji dzięki "dzikiej karcie".

38-letni Nadal rozgrywa ostatni sezon w karierze. Doświadczony tenisista stara się wrócić do formy po tym, jak stracił cały ubiegły rok i początek obecnego z powodu kontuzji. Jego celem jest start w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, które odbędą się na ulubionych kortach Hiszpana - kompleksie im. Rolanda Garrosa. To tam co roku rozgrywany jest wielkoszlemowy French Open, którego zawodnik z Majorki jest rekordowym triumfatorem, bowiem ma w swoim dorobku 14 tytułów tej imprezy.

ZOBACZ TAKŻE: Cały kraj wstrzymał oddech. Wielka gwiazda nie pojedzie na igrzyska?

W celu przygotowań do igrzysk Nadal zrezygnował z gry podczas wielkoszlemowego Wimbledonu, odbywającego się na nawierzchni trawiastej, by skupić się na grze na kortach ziemnych. Singlowy turniej w Bastad rozpoczął bardzo dobrze - od zwycięstwa nad 17 lat młodszym rywalem. Syn legendarnego Bjoerna Borga, 11-krotnego zwycięzcy wielkoszlemowego, jest obecnie notowany na 461. miejscu w światowym rankingu.

W obu setach Hiszpan, zajmujący 261. pozycję w zestawieniu ATP, w obu setach zanotował po jednym przełamaniu, sam natomiast ani razu nie stracił podania.

Jego kolejnym rywalem będzie turniejowa "piątka" Brytyjczyk Cameron Norrie.

Najwyżej rozstawiony w Bastad jest Rosjanin Andriej Rublow.

Wcześniej w deblu Nadal w parze z Norwegiem Casperem Ruudem wygrali 6:1, 6:4 z rozstawioną z numerem drugim parą argentyńsko-włoską Guido Andreozzim i Miguelem Reyes-Varelą.

W grze podwójnej bierze udział dwójka Polaków. Piotr Matuszewski z Rosjaninem Pawłem Kotowem we wtorek pokonali holenderski duet Davida Pela i Barta Stevensa 6:2, 6:4. Z kolei Karol Drzewiecki z Sumitem Nagalem z Indii mierzą się aktualnie z duetem francuskim Alexandre Muller - Luca van Assche.

PAP