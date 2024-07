Cały kraj wstrzymał oddech. Wielka gwiazda nie pojedzie na igrzyska?

34-letnia lekkoatletka zdecydowała się wystartować tuż przed igrzyskami olimpijskimi na mityngu we włoskim Lignano. Serbka oddała w nim jednak tylko jeden skok, po którym wyszła z piaszczystej części skoczni z grymasem bólu na twarzy, trzymając się za prawą nogę.

Cała Serbia wstrzymała oddech, bo początkowo wydawało się, że Spanović mogła doznać nawet zerwania ścięgna Achillesa. Za namową trenera Gorana Obradovicia zawodniczka zrezygnowała z oddania kolejnych skoków.

- Przerwaliśmy zawody. Woleliśmy nie ryzykować. Ivana poczuła mocny ból ścięgna Achillesa prawej nogi. Zawodniczka wybija się z lewej i z tą nogą wszystko jest w porządku, ale w skoku w dal jest tak, że w przedostatnim kroku rozbiegu ciężar ciała mocniej przechodzi na nogę przeciwną i to właśnie ona jest bardziej narażona na urazy - wyjaśnił Obradović w rozmowie z dziennikiem "Sportski żurnal".

Bezpośrednio z Lignano Ivana Spanović i jej szkoleniowiec udali się do ośrodka sportowego w Rieti, gdzie skoczkini pozostanie pod okiem sztabu medycznego kadry aż do 1 sierpnia. Jeśli kontuzję uda się wyleczyć, lekkoatletyka uda się do Nowego Sadu, skąd wyleci na igrzyska do Paryża.

Złoty medal igrzysk olimpijskich jest jedynym, którego brakuje w kolekcji tej niezwykle utytułowanej sportsmenki. Ivana Spanović (startująca od września 2021 do grudnia 2023 roku pod nazwiskiem byłego już męża jako Ivana Vuleta) ma bowiem w dorobku triumfy w mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata zarówno w hali, jak i na otwartym stadionie. Z igrzysk olimpijskich przywiozła jednak dotychczas tylko jeden medal: brąz z Rio de Janeiro z 2016 roku.