Dramat pięciokrotnej mistrzyni olimpijskiej tuż przed igrzyskami. "Jestem zraniona i zrozpaczona"

Thomson-Herah, pierwsza kobieta w historii z dwoma triumfami w sprintach w dwóch kolejnych igrzyskach, nie wzięła udziału w jamajskich kwalifikacjach olimpijskich z powodu urazu ścięgna Achillesa.

Już wcześniej zawodniczka z Jamajki zapowiedziała, że nie będzie próbowała bronić tytułu na 200 m, ale później w Nowym Jorku pojawiła się kontuzja, uniemożliwiająca start także na "setkę".

- Nigdy nie jest miło dzielić się takimi wiadomościami, ale podczas zawodów Grand Prix w Nowym Jorku poczułam coś podczas biegu. Kilka kroków przed metą zdałam sobie sprawę, że to coś poważnego. Usiadłam na ziemi, bo nie mogłam opierać się na tej nodze, i zostałam zniesiona z bieżni. Badania wykazały, że mam małe naderwanie ścięgna Achillesa. Do domu wróciłam z silnym postanowieniem, że przygotuję się do krajowych kwalifikacji... ale noga mi na to nie pozwoliła - napisała na Instagramie lekkoatletka.

W Tokio Thompson-Herah zdobyła także złoto w sztafecie 4x100 m. Pięć lat wcześniej w Brazylii wywalczyła w tej konkurencji srebro.

- Przede mną długa droga, ale chcę zacząć od nowa i pracować dalej, żeby wrócić do pełni sprawności i wznowić karierę. Jestem zraniona i zrozpaczona, że nie będzie mnie na tegorocznych igrzyskach, ale koniec końców moje zdrowie jest dla mnie najważniejsze. Powrócę - zapowiedziała.

Do Thompson-Herah należy drugi w historii wynik na 100 metrów. W 2021 roku podczas mityngu Diamentowej Ligi w Eugene uzyskała czas 10,54 s, tylko o 0,05 gorszy od rekordu świata z 1988 roku nieżyjącej już Amerykanki Florence Griffith-Joyner.

