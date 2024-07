Ruud to dziewiąty tenisista światowego rankingu. Norweg po nieudanym występie na Wimbledonie, gdzie odpadł już w drugiej rundzie, przygotowuje się teraz do rywalizacji na igrzyskach w Paryżu. Turniej olimpijski zostanie rozegrany na kortach Rolanda Garossa, gdzie podczas tegorocznego French Open Ruud doszedł aż do półfinału. Oznacza to, że oczekiwania Norwega przed igrzyskami są naprawdę wysokie.

Rywalem Ruuda w drugiej rundzie szwedzkiego turnieju będzie Thiago Monteiro. Brazylijczyk w swoim pierwszym meczu w Bastad pokonał Argentyńczyka Federico Corię. Teraz czeka go jednak dużo trudniejsze zadanie. Dotychczas w swojej karierze tenisiści grali ze sobą pięciokrotnie i tylko raz lepszy okazywał się Monteiro, a było to w 2019 roku podczas turnieju w Brunszwiku. Jak będzie tym razem?

MiK