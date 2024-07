Efektowne zwycięstwo polskich siatkarzy na mistrzostwach Europy

W każdym z trzech setów podopieczni Jacka Nawrockiego zwyciężali przekonująco - najpierw do 19, a następnie do 13 i 17. Polacy byli zdecydowanymi faworytami starcia. Podczas trwającego czempionatu Starego Kontynentu Portugalczycy do tej pory zapisali na swoim koncie tylko dwie wygrane.

Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni mają na swoim koncie tylko jedną porażkę. W poniedziałek musieli uznać wyższość Francuzów (1:3). "Trójkolorowi" są na razie niepokonani w turnieju. Jeszcze w środę będą mogli przedłużyć swoją serię zwycięstw, jeśli pokonają rówieśników z Bułgarii.

Ekipa znad Morza Czarnego będzie również rywalem Polaków w ostatnim spotkaniu fazy grupowej, które zostanie rozegrane w czwartek. Następnie siatkarzy trenera Nawrockiego czekają mecze półfinałowe.

Polska - Portugalia 3:0 (25:19, 25:13, 25:17)