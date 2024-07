Rozbrajająca reakcja Sabalenki na zdjęcie Świątek. "Słodka"

Tego typu zabawy często pojawiają się w mediach społecznościowych. Tym razem Porsche Tennis opublikował filmik, na którym znane tenisistki rozpoznają swoje rywalki na ich zdjęciach z dzieciństwa. W zabawie wzięły udział m. in. Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Emma Raducanu, Barbora Krejcikova czy Qinwen Zheng.

Ta ostatnia miała kłopot z rozpoznaniem małej Igi zdmuchującej świeczki na torcie. Wątpliwości nie miała za to Sabalenka, która opatrzyła jeszcze swoją wiedzę komentarzem pod adresem Świątek. "Jaka słodka" - powiedziała Sabalenka. Z kolei jej zdjęcia były dość łatwe do rozpoznania i nie stanowiły problemu dla jej rywalek.

Film, który pojawił się na Instagramie, z miejsca wywołał lawinę pozytywnych komentarzy. Nic dziwnego, zdjęcia dzieci zazwyczaj są słodkie, a czasami faktycznie trudno wyobrazić sobie, że ktoś właśnie tak wyglądał w dzieciństwie.

A wracając do tenisowego życia - Sabalenka i Świątek w najbliższych tygodniach nie będą miały okazji spotkać się na korcie. Białorusinka nie weźmie udziału w igrzyskach w Paryżu, gdzie Polka ma walczyć o medal dla naszego kraju. Na boisku spotkają się prawdopodobnie dopiero w sierpniu podczas jednego z turniejów prowadzących do US Open w Nowym Jorku.